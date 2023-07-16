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https://sputniknews.com.tr/20230716/turkiyede-ayi-populasyonu-artti-1073582146.html
Türkiye’de ayı popülasyonu arttı
Türkiye’de ayı popülasyonu arttı
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde sıkça görülmeye başlayan ayılar risk haline gelmeye başladı. Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ayı popülasyonun çok ciddi bir şekilde... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T12:06+0300
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yaşam
ayı
türkiye
hayvan
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Türkiye’de son yıllarda sayıları giderek artan ayılar, şehir merkezlerine inmeye başladı. Her yıl çok sayıda insanın yaralanmasına sebep olan ayılar, ayrıca yayla evlerine girerek hasara yol açıyor. Türkiye’de özellikle Doğu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nde de sıkça görülmeye başlayan ayılara yönelik adım atılması gerektiğini belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, “Ülkemizde ayı sorunu yıllardır mevcut bir sorun. Giderek artıyor. Bu sorunun çözümüne yönelik önerimiz var. Ancak her şeyden önce bu önerilere kulaklarını tıkamamaları gerekiyor. İyiye doğru değil, sürekli kötüye doğru giden bir gidişat var. Yasal olarak ayı koruma altında, sürekli artıyor. Bir ayı yavrusuna sadece diğer büyük yırtıcılar zarar verebilir. Ama rekabet ayıyı önlemeye, perdelemeye yetecek bir rekabet değil. Ülkemizde besin kaynakları artıyor. Ayı bitkisel beslenen bir hayvandır, ancak et bulduğunda bunu kulak arkasına atmaz. Hem et hem de ot yiyebilen hayvandır. Bu sefer insanların kendisine de zarar verebiliyor. Yılda ortalama 2 insanımızın ölümüne sebep olan, birçok yaralanmaya da sebebiyet veren, ayrıca maddi zararlara da konu olan ayı ile ilgili maalesef çözüm noktasında attığımız hiçbir adım yok. Biz sadece önlemeye yönelik işte arı kovanları şu şekilde korumaya alın, bahçelerimizin etrafını şu şekilde elektrikli telle çevirelim, grup halinde yürüyüş yapalım, bunları anlatıyoruz ama bunlar ayı sorununu azaltıcı şeyler değil” dedi.'Herkes ayıya bir yerlerde rastlamaya başladı'Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı bölgelerinde ayı popülasyonun dünya ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden Başkaya, “Ayının her yıl 2-4 arasında yavrusu oluyor. Büyük bir ihtimalle bunların bir tanesini büyütüyor, yani sürüye katıyor. Ayılar her yıl böyle birer ikişer yavru büyütürse popülasyon iyice dolup taşıyor. Bugün Türkiye’de dünya ortalamasının üzerinde diyebileceğimiz ayı popülasyonuna sahip yerlerimiz var. Doğu ve Batı Karadeniz’de, Doğu Anadolu’da önde olan yerlerimiz var. Türkiye’nin diğer bütün bölgelerinde de ayı popülasyonları var fakat çok yüksek olduğu yerlerden bahsediyoruz. Biz çok yüksek olduğu yerlerde önlem almazsak elbette insanımız bununla karşılaşacak. Köyler ve yaylalar artık eskisi gibi kalabalık değil. Hayvancılık yapan yok. Bugün Kaçkar dağına gitseniz sütü aşağıdan getiriyorlar. Yumurtayı aşağıdan getirtiyorlar. Kırsalda bu kadar insanın az olmasına rağmen ayı ile karşılaşmalar bu kadar artıyorsa durup düşünmek lazım. Kırsalda hem insan az hem de ayı karşılaşması artıyor. Ortada çok net bir sorun var demektir. Demek ki ayı popülasyonu çok ciddi bir şekilde arttı. Ayı ile karşılaşma haberlerini çok sık duyar olduk. Her yürüyüş grubundan artık ayı ile ilgili bir çekim gelmeye başladı. Herkes ayıya bir yerlerde rastlamaya başladı. Ayı artık her yeri sarmaya başladı. Sahilden başlayarak dağların tepesine kadar her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Eskiden hiç görülmeyen yerlerde artık görülmeye başladı. Şikayetler arttı. Yayla evlerini kırıyor, zarar veriyor diye haberler çıkıyor ama o zarara can kurban. Biz insanımızı kurban veriyoruz, yaralananlar oluyor” ifadelerini kullandı.
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ayı, türkiye, hayvan
ayı, türkiye, hayvan

Türkiye’de ayı popülasyonu arttı

12:06 16.07.2023
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİNTürkiye’de ayı popülasyonu arttı
Türkiye’de ayı popülasyonu arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN
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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde sıkça görülmeye başlayan ayılar risk haline gelmeye başladı. Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ayı popülasyonun çok ciddi bir şekilde arttığını belirterek, “Ayı artık her yeri sarmaya başladı. Sahilden başlayarak dağların tepesine kadar her yerde karşımıza çıkmaya başladı” dedi.
Türkiye’de son yıllarda sayıları giderek artan ayılar, şehir merkezlerine inmeye başladı. Her yıl çok sayıda insanın yaralanmasına sebep olan ayılar, ayrıca yayla evlerine girerek hasara yol açıyor. Türkiye’de özellikle Doğu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nde de sıkça görülmeye başlayan ayılara yönelik adım atılması gerektiğini belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, “Ülkemizde ayı sorunu yıllardır mevcut bir sorun. Giderek artıyor. Bu sorunun çözümüne yönelik önerimiz var. Ancak her şeyden önce bu önerilere kulaklarını tıkamamaları gerekiyor. İyiye doğru değil, sürekli kötüye doğru giden bir gidişat var. Yasal olarak ayı koruma altında, sürekli artıyor. Bir ayı yavrusuna sadece diğer büyük yırtıcılar zarar verebilir. Ama rekabet ayıyı önlemeye, perdelemeye yetecek bir rekabet değil. Ülkemizde besin kaynakları artıyor. Ayı bitkisel beslenen bir hayvandır, ancak et bulduğunda bunu kulak arkasına atmaz. Hem et hem de ot yiyebilen hayvandır. Bu sefer insanların kendisine de zarar verebiliyor. Yılda ortalama 2 insanımızın ölümüne sebep olan, birçok yaralanmaya da sebebiyet veren, ayrıca maddi zararlara da konu olan ayı ile ilgili maalesef çözüm noktasında attığımız hiçbir adım yok. Biz sadece önlemeye yönelik işte arı kovanları şu şekilde korumaya alın, bahçelerimizin etrafını şu şekilde elektrikli telle çevirelim, grup halinde yürüyüş yapalım, bunları anlatıyoruz ama bunlar ayı sorununu azaltıcı şeyler değil” dedi.

'Herkes ayıya bir yerlerde rastlamaya başladı'

Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı bölgelerinde ayı popülasyonun dünya ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden Başkaya, “Ayının her yıl 2-4 arasında yavrusu oluyor. Büyük bir ihtimalle bunların bir tanesini büyütüyor, yani sürüye katıyor. Ayılar her yıl böyle birer ikişer yavru büyütürse popülasyon iyice dolup taşıyor. Bugün Türkiye’de dünya ortalamasının üzerinde diyebileceğimiz ayı popülasyonuna sahip yerlerimiz var. Doğu ve Batı Karadeniz’de, Doğu Anadolu’da önde olan yerlerimiz var. Türkiye’nin diğer bütün bölgelerinde de ayı popülasyonları var fakat çok yüksek olduğu yerlerden bahsediyoruz. Biz çok yüksek olduğu yerlerde önlem almazsak elbette insanımız bununla karşılaşacak. Köyler ve yaylalar artık eskisi gibi kalabalık değil. Hayvancılık yapan yok. Bugün Kaçkar dağına gitseniz sütü aşağıdan getiriyorlar. Yumurtayı aşağıdan getirtiyorlar. Kırsalda bu kadar insanın az olmasına rağmen ayı ile karşılaşmalar bu kadar artıyorsa durup düşünmek lazım. Kırsalda hem insan az hem de ayı karşılaşması artıyor. Ortada çok net bir sorun var demektir. Demek ki ayı popülasyonu çok ciddi bir şekilde arttı. Ayı ile karşılaşma haberlerini çok sık duyar olduk. Her yürüyüş grubundan artık ayı ile ilgili bir çekim gelmeye başladı. Herkes ayıya bir yerlerde rastlamaya başladı. Ayı artık her yeri sarmaya başladı. Sahilden başlayarak dağların tepesine kadar her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Eskiden hiç görülmeyen yerlerde artık görülmeye başladı. Şikayetler arttı. Yayla evlerini kırıyor, zarar veriyor diye haberler çıkıyor ama o zarara can kurban. Biz insanımızı kurban veriyoruz, yaralananlar oluyor” ifadelerini kullandı.
Yavru ayı 'Cindy' tedavisinin ardından sağlığına kavuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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Yavru ayı 'Cindy' tedavisinin ardından sağlığına kavuştu
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