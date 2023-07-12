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Yavru ayı 'Cindy' tedavisinin ardından sağlığına kavuştu
Yavru ayı 'Cindy' tedavisinin ardından sağlığına kavuştu
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğada ölmek üzereyken bulunan ayı yavrusu 'Cindy', Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T12:52+0300
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fotoğraf, ayı yavrusu, tedavi, фото
fotoğraf, ayı yavrusu, tedavi, фото

Yavru ayı 'Cindy' tedavisinin ardından sağlığına kavuştu

12:52 12.07.2023
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğada ölmek üzereyken bulunan ayı yavrusu 'Cindy', Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu.
© AADoğada bir aylıkken bulduktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze getirilen ayı yavrusunun bakımı, buradaki görevlilerce yapılıyor.
Yavru ayı 'Cindy' tedavisinin ardından sağlığına kavuştu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Doğada bir aylıkken bulduktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze getirilen ayı yavrusunun bakımı, buradaki görevlilerce yapılıyor.
© AA / Cüneyt ÇelikBakıcılarının 'Ayı Yogi' çizgi filmindeki karakterden esinlenilerek adını "Cindy" koyduğu yavru, 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Yavru ayı 'Cindy' tedavisinin ardından sağlığına kavuştu - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Cüneyt Çelik
Bakıcılarının 'Ayı Yogi' çizgi filmindeki karakterden esinlenilerek adını "Cindy" koyduğu yavru, 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
© AA / Cüneyt Çelik

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, merkeze çok bitkin getirilen Cindy'ye araba çarptığını tahmin ettiklerini söyledi.

Ayı yavrusunun, bulunduğunda zatürre geçirdiğini, vücudunda yaralar, ayağında da kırık olduğunu anlatan Cihan, "Geldiğinde genel durumu çok kötüydü, açlık ve hastalıklarından ölmek üzereydi" dedi.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, merkeze çok bitkin getirilen Cindy&#x27;ye araba çarptığını tahmin ettiklerini söyledi. Ayı yavrusunun, bulunduğunda zatürre geçirdiğini, vücudunda yaralar, ayağında da kırık olduğunu anlatan Cihan, &quot;Geldiğinde genel durumu çok kötüydü, açlık ve hastalıklarından ölmek üzereydi&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Cüneyt Çelik

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, merkeze çok bitkin getirilen Cindy'ye araba çarptığını tahmin ettiklerini söyledi.

Ayı yavrusunun, bulunduğunda zatürre geçirdiğini, vücudunda yaralar, ayağında da kırık olduğunu anlatan Cihan, "Geldiğinde genel durumu çok kötüydü, açlık ve hastalıklarından ölmek üzereydi" dedi.

© AA

İlk olarak enfeksiyon tedavisi uyguladıkları Cindy'yi, anesteziyi kaldırabilecek kondisyona ulaştıktan sonra ameliyata aldıklarını belirten Cihan, "Kemiklerine eksternal fiksasyon tedavisi uyguladık. Cindy, tedavisinin ardından iyileşmeye başladı, şu anda durumu iyi. Önümüzdeki hafta pimleri alınacak. Biraz daha rehabilite ettikten sonra bakım merkezlerine gönderilecek" diye konuştu.

Şu an 3 aylık olan ayının gönüllü bakıcısı Veteriner Fakültesi öğrencisi Ahmet Özdişli de yaklaşık 20 gündür kemikleri kaynama aşamasına gelen ayının sağlığına hızla kavuşmaya başladığını ifade etti.

İlk olarak enfeksiyon tedavisi uyguladıkları Cindy&#x27;yi, anesteziyi kaldırabilecek kondisyona ulaştıktan sonra ameliyata aldıklarını belirten Cihan, &quot;Kemiklerine eksternal fiksasyon tedavisi uyguladık. Cindy, tedavisinin ardından iyileşmeye başladı, şu anda durumu iyi. Önümüzdeki hafta pimleri alınacak. Biraz daha rehabilite ettikten sonra bakım merkezlerine gönderilecek&quot; diye konuştu. Şu an 3 aylık olan ayının gönüllü bakıcısı Veteriner Fakültesi öğrencisi Ahmet Özdişli de yaklaşık 20 gündür kemikleri kaynama aşamasına gelen ayının sağlığına hızla kavuşmaya başladığını ifade etti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

İlk olarak enfeksiyon tedavisi uyguladıkları Cindy'yi, anesteziyi kaldırabilecek kondisyona ulaştıktan sonra ameliyata aldıklarını belirten Cihan, "Kemiklerine eksternal fiksasyon tedavisi uyguladık. Cindy, tedavisinin ardından iyileşmeye başladı, şu anda durumu iyi. Önümüzdeki hafta pimleri alınacak. Biraz daha rehabilite ettikten sonra bakım merkezlerine gönderilecek" diye konuştu.

Şu an 3 aylık olan ayının gönüllü bakıcısı Veteriner Fakültesi öğrencisi Ahmet Özdişli de yaklaşık 20 gündür kemikleri kaynama aşamasına gelen ayının sağlığına hızla kavuşmaya başladığını ifade etti.

© İHAAyı yavrusunu sebze, meyve, bal ve süt karışımlarıyla beslediklerini anlatan Özdişli, "Kötü bir şekilde aspire olduğu için ciğerleri hala toparlama aşamasında. Şu an iyi durumda" bilgisini verdi.
Yavru ayı 'Cindy' tedavisinin ardından sağlığına kavuştu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Ayı yavrusunu sebze, meyve, bal ve süt karışımlarıyla beslediklerini anlatan Özdişli, "Kötü bir şekilde aspire olduğu için ciğerleri hala toparlama aşamasında. Şu an iyi durumda" bilgisini verdi.
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