Yavru ayı 'Cindy' tedavisinin ardından sağlığına kavuştu

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İlk olarak enfeksiyon tedavisi uyguladıkları Cindy'yi, anesteziyi kaldırabilecek kondisyona ulaştıktan sonra ameliyata aldıklarını belirten Cihan, "Kemiklerine eksternal fiksasyon tedavisi uyguladık. Cindy, tedavisinin ardından iyileşmeye başladı, şu anda durumu iyi. Önümüzdeki hafta pimleri alınacak. Biraz daha rehabilite ettikten sonra bakım merkezlerine gönderilecek" diye konuştu.

Şu an 3 aylık olan ayının gönüllü bakıcısı Veteriner Fakültesi öğrencisi Ahmet Özdişli de yaklaşık 20 gündür kemikleri kaynama aşamasına gelen ayının sağlığına hızla kavuşmaya başladığını ifade etti.