https://sputniknews.com.tr/20230718/abd-tahil-anlasmasi-icin-rusyaya-uyguladigi-yaptirimlari-yumusatmayi-planlamiyor-1073678477.html

ABD, tahıl anlaşması için Rusya’ya uyguladığı yaptırımları yumuşatmayı planlamıyor

ABD, tahıl anlaşması için Rusya’ya uyguladığı yaptırımları yumuşatmayı planlamıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın tahıl anlaşmasına dönmesini teşvik etmek için yaptırımları yumuşatma... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T22:06+0300

2023-07-18T22:06+0300

2023-07-18T22:06+0300

ukrayna krizi

tahıl anlaşması

abd

rusya

beyaz saray

john kirby

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062800234_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2e3dc3e31df2ec4fc0ef9fb9c4237adb.jpg

Kirby, dünkü basın brifinginde, tahıl anlaşmasının yeniden çalışması için Rusya’ya yönelik yaptırımların ya da ihracat kısıtlamalarının kaldırılması veya yumuşatılması olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Duruşumuzu değiştirmek için hiçbir sebebimiz yok” dedi.Beyaz Saray yetkilisi, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırının Rusya’nın Ukrayna’daki konumu üzerindeki olası etkiyle ilgili bir soruya ise “Köprüye saldırının, Rusya’nın güç ve araç dengesi ile Kırım’daki veya Ukrayna’nın güneyindeki askeri potansiyeli üzerinde hiçbir etkisini görmedik. Bence köprüye yapılan saldırının, bu savaşı yürütme yeteneği üzerinde önemli bir askeri etkisi olup olmayacağını söylemek için çok erken” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230718/peskov-tahil-anlasmasinin-uygulandigi-bolge-kiev-rejimi-tarafindan-askeri-amaclarla-kullaniliyor-1073657674.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tahıl anlaşması, abd, rusya, beyaz saray, john kirby, yaptırım