https://sputniknews.com.tr/20230718/abd-tahil-anlasmasi-icin-rusyaya-uyguladigi-yaptirimlari-yumusatmayi-planlamiyor-1073678477.html
ABD, tahıl anlaşması için Rusya’ya uyguladığı yaptırımları yumuşatmayı planlamıyor
ABD, tahıl anlaşması için Rusya’ya uyguladığı yaptırımları yumuşatmayı planlamıyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın tahıl anlaşmasına dönmesini teşvik etmek için yaptırımları yumuşatma... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T22:06+0300
2023-07-18T22:06+0300
2023-07-18T22:06+0300
ukrayna krizi
tahıl anlaşması
abd
rusya
beyaz saray
john kirby
yaptırım
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Kirby, dünkü basın brifinginde, tahıl anlaşmasının yeniden çalışması için Rusya’ya yönelik yaptırımların ya da ihracat kısıtlamalarının kaldırılması veya yumuşatılması olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Duruşumuzu değiştirmek için hiçbir sebebimiz yok” dedi.Beyaz Saray yetkilisi, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırının Rusya’nın Ukrayna’daki konumu üzerindeki olası etkiyle ilgili bir soruya ise “Köprüye saldırının, Rusya’nın güç ve araç dengesi ile Kırım’daki veya Ukrayna’nın güneyindeki askeri potansiyeli üzerinde hiçbir etkisini görmedik. Bence köprüye yapılan saldırının, bu savaşı yürütme yeteneği üzerinde önemli bir askeri etkisi olup olmayacağını söylemek için çok erken” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/peskov-tahil-anlasmasinin-uygulandigi-bolge-kiev-rejimi-tarafindan-askeri-amaclarla-kullaniliyor-1073657674.html
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tahıl anlaşması, abd, rusya, beyaz saray, john kirby, yaptırım
tahıl anlaşması, abd, rusya, beyaz saray, john kirby, yaptırım
ABD, tahıl anlaşması için Rusya’ya uyguladığı yaptırımları yumuşatmayı planlamıyor
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın tahıl anlaşmasına dönmesini teşvik etmek için yaptırımları yumuşatma seçeneğini değerlendirmediklerini ifade etti.
Kirby, dünkü basın brifinginde, tahıl anlaşmasının yeniden çalışması için Rusya’ya yönelik yaptırımların ya da ihracat kısıtlamalarının kaldırılması veya yumuşatılması olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Duruşumuzu değiştirmek için hiçbir sebebimiz yok” dedi.
Beyaz Saray yetkilisi, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırının Rusya’nın Ukrayna’daki konumu üzerindeki olası etkiyle ilgili bir soruya ise “Köprüye saldırının, Rusya’nın güç ve araç dengesi ile Kırım’daki veya Ukrayna’nın güneyindeki askeri potansiyeli üzerinde hiçbir etkisini görmedik. Bence köprüye yapılan saldırının, bu savaşı yürütme yeteneği üzerinde önemli bir askeri etkisi olup olmayacağını söylemek için çok erken” yanıtını verdi.