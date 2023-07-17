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https://sputniknews.com.tr/20230717/s-arabistan-yatirim-bakani-2030-yatirimlarimizda-turk-ozel-sektorunun-bulunmasini-cok-onemsiyoruz-1073637773.html
S. Arabistan Yatırım Bakanı: 2030 yatırımlarımızda Türk özel sektörünün bulunmasını çok önemsiyoruz
S. Arabistan Yatırım Bakanı: 2030 yatırımlarımızda Türk özel sektörünün bulunmasını çok önemsiyoruz
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Vizyon 2030 yatırımlarında özel sektörün bulunmasını çok önemsediklerini belirterek "Hem Suudi... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T23:51+0300
2023-07-17T23:51+0300
ekonomi
suudi arabistan
türkiye
yatırım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ilki Cidde'de Ritz-Carlton Otel'de gerçekleştirildi.DEİK ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı iş birliğinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu her iki ülkenin iş dünyasından yoğun ilgi gördü.Etkinlikte konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Abdulaziz el-Falih, bu iş forumunu DEİK ile organize ettikleri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla gelişmesi yönünde adım attıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.Falih, iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin son zamanlarda çok daha fazla güçlendiğini ve farklılaştığını kaydederek karşılıklı yapılan ziyaretlerden ve düzenlenen iş birliklerinden bahsetti.İki ülkenin son dönemde çok sayıda forum, toplantı ve konferans düzenlediğini, ülkeler arasındaki ilişkilerin bu sayede derinleştiğini dile getiren Falih, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türk özel sektörünün büyümesinden gurur duyuyorum'Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih, ülkesinin Vizyon 2030 projeksiyonundan bahsederek yatırımları çeşitlendireceklerini, çok fazla sektöre ağırlık vereceklerini söyledi.Vizyon 2030 yaklaşımında özel sektörün bulunmasını çok önemsediklerini vurgulayan Falih, "Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsiyoruz. Burada yatırımların farklılaşmasını ve çeşitlenmesini istiyoruz." diye konuştu.Falih, 2030 hedefleri kapsamında o tarihe kadar 3,3 trilyon dolarlık yatırım hedeflediklerini kaydederek bu alanda yapılacaklardan bahsetti.İki ülkedeki şirketlerin önemli güce ulaştığını dile getiren Falih, şu değerlendirmelerde bulundu:Gayrimenkul, turizm, sanayi, tarım ve gıda gibi alanlarda işbirliği çağrısıBakan el-Falih, iki ülkede karşılıklı büyük fırsatlar olduğunu belirterek Türk ve Suudi Arabistan özel şirketlerine işbirliği çağrısında bulundu.Gayrimenkul, turizm, konut, sanayi, tarım, gıda ve madencilik gibi değişik sektörlerde iş birliği yaparak büyük projelere imza atabileceklerini vurgulayan Falih, yatırımcı şirketlere sundukları destekleri anlattı.Suudi Arabistan'daki yatırım fırsatlarından bahseden Falih, madencilik, ham madde, yenilenebilir enerji gibi konularda yeni sektörel çalışmalar yaptıklarını söyledi.Falih, Türkiye'de faaliyet gösteren Suudi Arabistanlı şirketlerin sayısının artmasını istediklerini kaydederek "Her zaman iletişim halinde olmalı ve işbirliklerini nasıl daha fazla geliştireceğimizi konuşmalıyız. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için istikrarlı bir şekilde ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230717/ticaret-bakani-bolat-suudi-is-insanlarina-turkiyeye-yatirim-yapin-cagrisi-yapti-1073636620.html
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suudi arabistan, türkiye, yatırım
suudi arabistan, türkiye, yatırım

S. Arabistan Yatırım Bakanı: 2030 yatırımlarımızda Türk özel sektörünün bulunmasını çok önemsiyoruz

23:51 17.07.2023
© AA / DEİKSuudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA / DEİK
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Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Vizyon 2030 yatırımlarında özel sektörün bulunmasını çok önemsediklerini belirterek "Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsiyoruz. Burada yatırımların farklılaşmasını ve çeşitlenmesini istiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ilki Cidde'de Ritz-Carlton Otel'de gerçekleştirildi.
DEİK ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı iş birliğinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu her iki ülkenin iş dünyasından yoğun ilgi gördü.
Etkinlikte konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Abdulaziz el-Falih, bu iş forumunu DEİK ile organize ettikleri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla gelişmesi yönünde adım attıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Falih, iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin son zamanlarda çok daha fazla güçlendiğini ve farklılaştığını kaydederek karşılıklı yapılan ziyaretlerden ve düzenlenen iş birliklerinden bahsetti.
İki ülkenin son dönemde çok sayıda forum, toplantı ve konferans düzenlediğini, ülkeler arasındaki ilişkilerin bu sayede derinleştiğini dile getiren Falih, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen yıl aralık ayında bu forumun birincisi düzenlendi. Oraya çok sayıda iş adamı katılmış ve önemli anlaşmalar imzalanmıştı. Şu an ikincisini düzenlediğimiz bu forum aslında çok önemli bir ziyaretin yanı sıra yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle bu forum yapılıyor. Çok üst düzey ziyaretçilerimizle bu forumu gerçekleştiriyoruz. Yani iki taraftan bir araya gelen bu üst düzey temsilciler ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu ve olacağını gösteriyor. Her iki hükümetin sürece verdiği önemi gösteriyor. Hem Suudi Arabistan'ın Türkiye'de hem de Türkiye'nin Suudi Arabistan'da yatırımlarının artırmak için çok önemli bir çalışma."

'Türk özel sektörünün büyümesinden gurur duyuyorum'

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih, ülkesinin Vizyon 2030 projeksiyonundan bahsederek yatırımları çeşitlendireceklerini, çok fazla sektöre ağırlık vereceklerini söyledi.
Vizyon 2030 yaklaşımında özel sektörün bulunmasını çok önemsediklerini vurgulayan Falih, "Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsiyoruz. Burada yatırımların farklılaşmasını ve çeşitlenmesini istiyoruz." diye konuştu.
Falih, 2030 hedefleri kapsamında o tarihe kadar 3,3 trilyon dolarlık yatırım hedeflediklerini kaydederek bu alanda yapılacaklardan bahsetti.
İki ülkedeki şirketlerin önemli güce ulaştığını dile getiren Falih, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Nereye gidersem gideyim her iki ülkeden şirketlerin güçlü varlığını görüyorum. Ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Türkiye özel sektörünün yaptığı yatırımların ve teknolojilerin ne kadar büyük olduğunu görünce gurur duyduğumu söylemek isterim hem Afrika'da hem de Orta Doğu'da. Şimdiye kadar yapamadığımız şey bu iki tarafın güçlerini bir araya getirmekti. İki ülkenin özel sektörünün güçlerini bir araya getirince ne kadar büyük bir güç ortaya koyacağımızı düşünemiyorum."

Gayrimenkul, turizm, sanayi, tarım ve gıda gibi alanlarda işbirliği çağrısı

Bakan el-Falih, iki ülkede karşılıklı büyük fırsatlar olduğunu belirterek Türk ve Suudi Arabistan özel şirketlerine işbirliği çağrısında bulundu.
Gayrimenkul, turizm, konut, sanayi, tarım, gıda ve madencilik gibi değişik sektörlerde iş birliği yaparak büyük projelere imza atabileceklerini vurgulayan Falih, yatırımcı şirketlere sundukları destekleri anlattı.
Suudi Arabistan'daki yatırım fırsatlarından bahseden Falih, madencilik, ham madde, yenilenebilir enerji gibi konularda yeni sektörel çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Falih, Türkiye'de faaliyet gösteren Suudi Arabistanlı şirketlerin sayısının artmasını istediklerini kaydederek "Her zaman iletişim halinde olmalı ve işbirliklerini nasıl daha fazla geliştireceğimizi konuşmalıyız. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için istikrarlı bir şekilde ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Bolat, Suudi iş insanlarına 'Türkiye'ye yatırım yapın' çağrısı yaptı
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