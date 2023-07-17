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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230717/ticaret-bakani-bolat-suudi-is-insanlarina-turkiyeye-yatirim-yapin-cagrisi-yapti-1073636620.html
Ticaret Bakanı Bolat, Suudi iş insanlarına 'Türkiye'ye yatırım yapın' çağrısı yaptı
Ticaret Bakanı Bolat, Suudi iş insanlarına 'Türkiye'ye yatırım yapın' çağrısı yaptı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de faaliyet gösteren 1400'den fazla Suudi şirketi bulunduğu belirterek "Bu gerçek Suudi yatırımcıların ülkemizde olan... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T22:46+0300
2023-07-17T22:46+0300
ekonomi
suudi arabistan
türkiye
yatırım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ilki Cidde'de Ritz-Carlton Otel'de gerçekleştirildi.DEİK ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı işbirliğinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu her iki ülkenin iş dünyasından yoğun ilgi gördü.Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu vesilesiyle iş dünyası ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke liderlerinin öncülüğünde ülkeler arasında son dönemde yaşanan olumlu gelişmelerden bahsetti.Suudi Arabistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri tüm boyutlarıyla geliştirme ve yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirme yolunda iş dünyalarını bir araya getirmeye devam ettiklerini kaydeden Bolat, bugün Türkiye'den kendi sektörlerinde en saygın ve en çok iş yapan iş insanlarının forumda hazır bulunduğunu anlattı.Bolat, bu yıl Riyad'da gerçekleştirdikleri Türk Expo Fuarı ve Müteahhitlik Forumu başta olmak üzere firmaların birbirleri ile temas kurmalarını sağlayan faaliyetleri başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek geçen hafta Ankara ve İstanbul'da DEİK'in ev sahipliğinde çok önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.'Bu iş forumu çok önemli bir dönüm noktası olacaktır'Bakan Bolat, "Bugün ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek aktörleri, sahadaki aktörleri olan siz kıymetli iş dünyası temsilcilerine hitap etmek, ülkelerimizin sunduğu fırsatları değerlendirmek adına bu iş forumu çok önemli bir dönüm noktası olacaktır." diye konuştu.Türkiye-Suudi Arabistan dış ticaret hacminin 2022'de yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:'Dış ticarette ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz'Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'ın başta petrol, petrol ürünleri ve plastik ürünleri, kimyasallar, demir-çelik ürünleri olmak üzere Türk sanayisinin önemli tedarikçilerinden ve stratejik ortaklarından olduğunu vurguladı.Ticaret hedefine ulaşma yolunda önceliklerinin ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu kaydeden Bolat, şu açıklamalarda bulundu:'Ülkemizde faaliyet gösteren 1400'den fazla Suudi şirketi bulunmaktadır'Bakan Bolat, Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilere sadece ikili boyutta bakmadıklarını, üçüncü ülkelerde de güçlü iş birlikleri kuracak potansiyele sahip olduklarını belirterek özellikle Körfez ülkelerinin Avrupa'ya ve dünyaya erişimini kolaylaştıracak projelerde Türkiye ile Suudi Arabistan'ın işbirliğinin güçlü bir sinerji meydana getireceğini söyledi."Eğer Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanırsa kurulacak değer zincirleri sayesinde Suudi firmalar yalnızca bizim ülkemizde değil ülkemizin geniş serbest ticaret ağı vasıtasıyla dünya pazarlarına da ulaşma fırsatı yakalayacaklardır." diyen Bolat, Türkiye'nin 900 milyar doları aşan gayrisafi milli hasılasıyla ve Gümrük Birliği anlaşmasıyla 1,5 milyar tüketiciye ulaşma potansiyeline sahip olduğunu anlattı.Bolat, karşılıklı yatırımların ekonomik ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:İki ülke arasındaki fırsat alanlarıTicaret Bakanı Bolat, bugünün dünyasında öne çıkan dijital dönüşüm, yapay zeka, enerji verimliliği ve akıllı şehirler alanlarını Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmede önemli fırsat alanları olarak değerlendirdiklerini söyledi.Diğer taraftan ekonomik iş birliğinin çok önemli bir ayağı da müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün oluşturduğunu dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:
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suudi arabistan, türkiye, yatırım
suudi arabistan, türkiye, yatırım

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi iş insanlarına 'Türkiye'ye yatırım yapın' çağrısı yaptı

22:46 17.07.2023
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de faaliyet gösteren 1400'den fazla Suudi şirketi bulunduğu belirterek "Bu gerçek Suudi yatırımcıların ülkemizde olan güveninin açık bir göstergesidir. Biz daha fazla Suudi yatırımcıların ve şirketlerin ülkemizin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını önemsiyoruz ve onları Türkiye'ye bekliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ilki Cidde'de Ritz-Carlton Otel'de gerçekleştirildi.
DEİK ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı işbirliğinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu her iki ülkenin iş dünyasından yoğun ilgi gördü.
Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu vesilesiyle iş dünyası ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke liderlerinin öncülüğünde ülkeler arasında son dönemde yaşanan olumlu gelişmelerden bahsetti.
Suudi Arabistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri tüm boyutlarıyla geliştirme ve yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirme yolunda iş dünyalarını bir araya getirmeye devam ettiklerini kaydeden Bolat, bugün Türkiye'den kendi sektörlerinde en saygın ve en çok iş yapan iş insanlarının forumda hazır bulunduğunu anlattı.
Bolat, bu yıl Riyad'da gerçekleştirdikleri Türk Expo Fuarı ve Müteahhitlik Forumu başta olmak üzere firmaların birbirleri ile temas kurmalarını sağlayan faaliyetleri başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek geçen hafta Ankara ve İstanbul'da DEİK'in ev sahipliğinde çok önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

'Bu iş forumu çok önemli bir dönüm noktası olacaktır'

Bakan Bolat, "Bugün ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek aktörleri, sahadaki aktörleri olan siz kıymetli iş dünyası temsilcilerine hitap etmek, ülkelerimizin sunduğu fırsatları değerlendirmek adına bu iş forumu çok önemli bir dönüm noktası olacaktır." diye konuştu.
Türkiye-Suudi Arabistan dış ticaret hacminin 2022'de yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hedefimiz bu rakamı saygıdeğer devlet başkanlarımızın vizyonu doğrultusunda kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olacaktır. Ülkelerimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel bağların yanı sıra güçlü ekonomilerimiz, nitelikli iş gücü piyasalarımız ve başarılı girişimcilerimizin olduğu bir ortamda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmak güç olmayacaktır. Her iki ülkenin birbirini tamamlayan dış ticaret yapıları, ticari ilişkilerimizde kazan-kazan prensibini ön plana çıkarmaktadır. Türk firmaları, ürün kaliteleri ve ahilik kültüründen gelen iş ahlakları ile Suudi Arabistanlı tüketicilerin güvenini kazanmıştır."

'Dış ticarette ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz'

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'ın başta petrol, petrol ürünleri ve plastik ürünleri, kimyasallar, demir-çelik ürünleri olmak üzere Türk sanayisinin önemli tedarikçilerinden ve stratejik ortaklarından olduğunu vurguladı.
Ticaret hedefine ulaşma yolunda önceliklerinin ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu kaydeden Bolat, şu açıklamalarda bulundu:
"İş dünyalarımız arasında sürdürülebilir ve sarsılmaz bağlar oluşturmayı da hedefliyoruz. Bu vesileyle Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ekonomi alanındaki karar alıcıları olarak bizler de bu yolda sizlerin karşılaşabilecekleri tüm sorunların çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dünyada en fazla serbest ticaret anlaşması imzalayan 10 ülkeden birisi olan Türkiye olarak Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerle de ticaretimizi serbestleştirmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda Körfez İşbirliği Konseyi ile görüşmelerine başladığımız serbest ticaret anlaşmasıyla ticaretimizi serbestleştirmeyi ve iki tarafın da çıkarına olacak şekilde ticari ilişkilerimizi artırmayı arzuluyoruz. Suudi Arabistan hükümetinin vereceği destekle bu müzakerelere en kısa sürede başlayacağımıza ve anlaşmayı hayata geçireceğimize olan inancımız tamdır."

'Ülkemizde faaliyet gösteren 1400'den fazla Suudi şirketi bulunmaktadır'

Bakan Bolat, Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilere sadece ikili boyutta bakmadıklarını, üçüncü ülkelerde de güçlü iş birlikleri kuracak potansiyele sahip olduklarını belirterek özellikle Körfez ülkelerinin Avrupa'ya ve dünyaya erişimini kolaylaştıracak projelerde Türkiye ile Suudi Arabistan'ın işbirliğinin güçlü bir sinerji meydana getireceğini söyledi.
"Eğer Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanırsa kurulacak değer zincirleri sayesinde Suudi firmalar yalnızca bizim ülkemizde değil ülkemizin geniş serbest ticaret ağı vasıtasıyla dünya pazarlarına da ulaşma fırsatı yakalayacaklardır." diyen Bolat, Türkiye'nin 900 milyar doları aşan gayrisafi milli hasılasıyla ve Gümrük Birliği anlaşmasıyla 1,5 milyar tüketiciye ulaşma potansiyeline sahip olduğunu anlattı.
Bolat, karşılıklı yatırımların ekonomik ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:
"Yatırımlar alanında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ve çifti vergilendirmeyi önleme anlaşmasıyla her iki ülke güçlü bir yasal zemini yatırımcılarına sunmaktadır. Ayrıca yenilikçi ve kapsamlı yatırım teşvik programlarımız ve 19 adet serbest bölgelerimizle yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaktayız. Suudi Arabistan'ın ülkemizde 2 milyar doları aşan doğrudan yatırımları ve ülkemizde faaliyet gösteren 1400'den fazla Suudi şirketi bulunmaktadır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman onlara yardımcı olmaktan da Ticaret Bakanlığı olarak memnuniyet duyuyoruz. Bu gerçek Suudi yatırımcıların ülkemizde olan güveninin açık bir göstergesidir. Biz daha fazla Suudi yatırımcıların ve şirketlerin ülkemizin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını önemsiyoruz ve onları Türkiye'ye bekliyoruz."

İki ülke arasındaki fırsat alanları

Ticaret Bakanı Bolat, bugünün dünyasında öne çıkan dijital dönüşüm, yapay zeka, enerji verimliliği ve akıllı şehirler alanlarını Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmede önemli fırsat alanları olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Diğer taraftan ekonomik iş birliğinin çok önemli bir ayağı da müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün oluşturduğunu dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türk müteahhitlik sektörü 1973'ten bu yana son 50 yılda 133 farklı ülkede 10 bin 800 adet proje ve 480 milyar dolarlık yatırım taahhütlerini başarıyla tamamlamış önemli bir sektörümüzdür. 2022'de dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 42 firmayla Türkiye ikinci sırada yer almıştı. Suudi Arabistan'ın ortaya koyduğu ve tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilen 2030 Vizyonu çerçevesindeki önemli ve prestijli projelerin yanı sıra akıllı şehirler ve yeşil dönüşüm alanlarında da iki ülke arasında güçlü işbirliği fırsatları bulunmaktadır. Özellikle vurgulamak isteriz ki rüştünü küresel ölçekte ispat etmiş Türk müteahhitlik firmalarımız Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamındaki tüm projelerde görev almaya hazırdırlar. Gücünü tarihten, ilhamını ortak değerlerimizden alan ticari ilişkilerimizin iki ülke iş insanlarına sunduğu fırsatlar her alanda artmaktadır. Zaman hepimiz için çalışma ve üretme zamanıdır. Birlikte çalışarak yeni başarılara imza atma zamanıdır."
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