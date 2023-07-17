https://sputniknews.com.tr/20230717/ticaret-bakani-bolat-suudi-is-insanlarina-turkiyeye-yatirim-yapin-cagrisi-yapti-1073636620.html

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi iş insanlarına 'Türkiye'ye yatırım yapın' çağrısı yaptı

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi iş insanlarına 'Türkiye'ye yatırım yapın' çağrısı yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de faaliyet gösteren 1400'den fazla Suudi şirketi bulunduğu belirterek "Bu gerçek Suudi yatırımcıların ülkemizde olan... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T22:46+0300

2023-07-17T22:46+0300

2023-07-17T22:46+0300

ekonomi

suudi arabistan

türkiye

yatırım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ilki Cidde'de Ritz-Carlton Otel'de gerçekleştirildi.DEİK ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı işbirliğinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu her iki ülkenin iş dünyasından yoğun ilgi gördü.Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu vesilesiyle iş dünyası ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke liderlerinin öncülüğünde ülkeler arasında son dönemde yaşanan olumlu gelişmelerden bahsetti.Suudi Arabistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri tüm boyutlarıyla geliştirme ve yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirme yolunda iş dünyalarını bir araya getirmeye devam ettiklerini kaydeden Bolat, bugün Türkiye'den kendi sektörlerinde en saygın ve en çok iş yapan iş insanlarının forumda hazır bulunduğunu anlattı.Bolat, bu yıl Riyad'da gerçekleştirdikleri Türk Expo Fuarı ve Müteahhitlik Forumu başta olmak üzere firmaların birbirleri ile temas kurmalarını sağlayan faaliyetleri başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek geçen hafta Ankara ve İstanbul'da DEİK'in ev sahipliğinde çok önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.'Bu iş forumu çok önemli bir dönüm noktası olacaktır'Bakan Bolat, "Bugün ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek aktörleri, sahadaki aktörleri olan siz kıymetli iş dünyası temsilcilerine hitap etmek, ülkelerimizin sunduğu fırsatları değerlendirmek adına bu iş forumu çok önemli bir dönüm noktası olacaktır." diye konuştu.Türkiye-Suudi Arabistan dış ticaret hacminin 2022'de yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:'Dış ticarette ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz'Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'ın başta petrol, petrol ürünleri ve plastik ürünleri, kimyasallar, demir-çelik ürünleri olmak üzere Türk sanayisinin önemli tedarikçilerinden ve stratejik ortaklarından olduğunu vurguladı.Ticaret hedefine ulaşma yolunda önceliklerinin ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu kaydeden Bolat, şu açıklamalarda bulundu:'Ülkemizde faaliyet gösteren 1400'den fazla Suudi şirketi bulunmaktadır'Bakan Bolat, Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilere sadece ikili boyutta bakmadıklarını, üçüncü ülkelerde de güçlü iş birlikleri kuracak potansiyele sahip olduklarını belirterek özellikle Körfez ülkelerinin Avrupa'ya ve dünyaya erişimini kolaylaştıracak projelerde Türkiye ile Suudi Arabistan'ın işbirliğinin güçlü bir sinerji meydana getireceğini söyledi."Eğer Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanırsa kurulacak değer zincirleri sayesinde Suudi firmalar yalnızca bizim ülkemizde değil ülkemizin geniş serbest ticaret ağı vasıtasıyla dünya pazarlarına da ulaşma fırsatı yakalayacaklardır." diyen Bolat, Türkiye'nin 900 milyar doları aşan gayrisafi milli hasılasıyla ve Gümrük Birliği anlaşmasıyla 1,5 milyar tüketiciye ulaşma potansiyeline sahip olduğunu anlattı.Bolat, karşılıklı yatırımların ekonomik ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:İki ülke arasındaki fırsat alanlarıTicaret Bakanı Bolat, bugünün dünyasında öne çıkan dijital dönüşüm, yapay zeka, enerji verimliliği ve akıllı şehirler alanlarını Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmede önemli fırsat alanları olarak değerlendirdiklerini söyledi.Diğer taraftan ekonomik iş birliğinin çok önemli bir ayağı da müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün oluşturduğunu dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

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suudi arabistan, türkiye, yatırım