https://sputniknews.com.tr/20230717/rusyanin-krasnodar-kray-bolgesinde-su-25-savas-ucagi-dustu-1073627395.html

Rusya'nın Krasnodar Kray bölgesinde Su-25 savaş uçağı düştü

Rusya'nın Krasnodar Kray bölgesinde Su-25 savaş uçağı düştü

Bir Su-25 savaş uçağı, Rusya'da Krasnodar Kray'ın Yeysk kenti açıklarında Azak Denizi'ne düştü. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T16:43+0300

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Acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre göre Su-25 uçağının pilotu paraşütle atlayarak hayatta kalmayı başardı.Krasnodar Kray acil durum merkezi, arama-kurtarma ekiplerinin pilotu hızlı bir şekilde tahliye ettiğini bildirdi.Güney Askeri Bölgesi Basın Dairesi, savaş uçağının eğitim uçuşu yaptığı sürede düştüğünü ve ilk belirlemelere göre kazaya motor arızasının yol açtığını belirtti.Olay sonucunda herhangi bir can kaybı ve yıkım yaşanmadı.Rusya Savunma Bakanlığı ve acil durum birimlerinin çalışanları, uçak kazasının kesin nedenlerini açığa çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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