https://sputniknews.com.tr/20230717/minibuste-sarki-soyleyen-mahsun-kirmizigule-is-teklifi-bizim-dolmus-hattinda-calis--1073615631.html

Minibüste şarkı söyleyen Mahsun Kırmızıgül'e iş teklifi: 'Bizim dolmuş hattında çalış'

Minibüste şarkı söyleyen Mahsun Kırmızıgül'e iş teklifi: 'Bizim dolmuş hattında çalış'

Minibüste konser veren Mahsun Kırmızıgül, iş teklifleri aldığını söyledi. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T13:09+0300

2023-07-17T13:09+0300

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yaşam

mahsun kırmızgül

dolmuş

teklif

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Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sezonun yorgunluğunu atmak için Çeşme'ye tatile gitti. Taksi bulamayan Kırmızıgül, Alaçatı'da minibüse binmiş ve yolculara mini bir konser vermişti. Kırmızıgül, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından açıklamalarda bulundu.Milliyet’in haberine göre, Çeşme konseri sonrası minibüse binerek seyahat eden ve araçta şarkı söylerken çekilen videosu gündem olan sanatçı, iş teklifi aldığını söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230714/taksi-bulamayinca-minibuse-binen-mahsun-kirmizigulden-yolculara-konser-1073538423.html

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mahsun kırmızgül, dolmuş, teklif