https://sputniknews.com.tr/20230717/minibuste-sarki-soyleyen-mahsun-kirmizigule-is-teklifi-bizim-dolmus-hattinda-calis--1073615631.html
Minibüste şarkı söyleyen Mahsun Kırmızıgül'e iş teklifi: 'Bizim dolmuş hattında çalış'
Minibüste şarkı söyleyen Mahsun Kırmızıgül'e iş teklifi: 'Bizim dolmuş hattında çalış'
Minibüste konser veren Mahsun Kırmızıgül, iş teklifleri aldığını söyledi. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T13:09+0300
2023-07-17T13:09+0300
2023-07-17T13:18+0300
yaşam
mahsun kırmızgül
dolmuş
teklif
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Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sezonun yorgunluğunu atmak için Çeşme'ye tatile gitti. Taksi bulamayan Kırmızıgül, Alaçatı'da minibüse binmiş ve yolculara mini bir konser vermişti. Kırmızıgül, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından açıklamalarda bulundu.Milliyet’in haberine göre, Çeşme konseri sonrası minibüse binerek seyahat eden ve araçta şarkı söylerken çekilen videosu gündem olan sanatçı, iş teklifi aldığını söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230714/taksi-bulamayinca-minibuse-binen-mahsun-kirmizigulden-yolculara-konser-1073538423.html
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mahsun kırmızgül, dolmuş, teklif
mahsun kırmızgül, dolmuş, teklif
Minibüste şarkı söyleyen Mahsun Kırmızıgül'e iş teklifi: 'Bizim dolmuş hattında çalış'
13:09 17.07.2023 (güncellendi: 13:18 17.07.2023) Abone ol
Minibüste konser veren Mahsun Kırmızıgül, iş teklifleri aldığını söyledi.
Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sezonun yorgunluğunu atmak için Çeşme'ye tatile gitti. Taksi bulamayan Kırmızıgül, Alaçatı'da minibüse binmiş ve yolculara mini bir konser vermişti. Kırmızıgül, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından açıklamalarda bulundu.
Milliyet
’in haberine göre, Çeşme konseri sonrası minibüse binerek seyahat eden ve araçta şarkı söylerken çekilen videosu gündem olan sanatçı, iş teklifi aldığını söyledi:
“O günden sonra bana iş teklifi geldi. 'Bizim dolmuş hattında çalış' diye istekte bulundular.”