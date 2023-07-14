https://sputniknews.com.tr/20230714/taksi-bulamayinca-minibuse-binen-mahsun-kirmizigulden-yolculara-konser-1073538423.html
Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser
Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, tatil merkezi Çeşme Alaçatı'da bir minibüse binerek yolcuların ısrarını kırmadı, sevilen parçalarından birini seslendirdi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T13:35+0300
2023-07-14T13:35+0300
2023-07-14T13:41+0300
yaşam
mahsun kırmızıgül
taksi
çeşme
video
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Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, cumartesi akşamı vereceği konser için İzmir Çeşme'ye geldi. İlçede tatilini geçiren Kırmızıgül, Alaçatı'da bir yolcu minibüsüne bindi. Vatandaşların ısrarını kırmayan sanatçı, sevilen parçalarından "Dinle"yi yolculuk sırasında söyledi.Kırmızıgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:"Çeşme’de cumartesi günü çıkacağım sahne öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemek dönüşü otele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık. Bu arada şoföre muavinlik de yaptım."
https://sputniknews.com.tr/20230613/mahsun-kirmizigul-film-davasini-kazandi-1072361815.html
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Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser
Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser
2023-07-14T13:35+0300
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mahsun kırmızıgül, taksi, çeşme, video
mahsun kırmızıgül, taksi, çeşme, video
Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser
13:35 14.07.2023 (güncellendi: 13:41 14.07.2023) Abone ol
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, tatil merkezi Çeşme Alaçatı'da bir minibüse binerek yolcuların ısrarını kırmadı, sevilen parçalarından birini seslendirdi.
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, cumartesi akşamı vereceği konser için İzmir Çeşme'ye geldi. İlçede tatilini geçiren Kırmızıgül, Alaçatı'da bir yolcu minibüsüne bindi.
Vatandaşların ısrarını kırmayan sanatçı, sevilen parçalarından "Dinle"yi yolculuk sırasında söyledi.
Kırmızıgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:
"Çeşme’de cumartesi günü çıkacağım sahne öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemek dönüşü otele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık. Bu arada şoföre muavinlik de yaptım."