Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci hangi aşamada?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve AYM'nin tartışmalı e-ticaret kararı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İmamoğlu'na bir davada daha siyasi yasak istendi
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kalp yetersizliği erkenden teşhis edilebilir mi?
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
NATO Zirvesi'nin ardından: Türkiye ekseni Batı'ya mı kırdı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230714/taksi-bulamayinca-minibuse-binen-mahsun-kirmizigulden-yolculara-konser-1073538423.html
Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser
Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, tatil merkezi Çeşme Alaçatı'da bir minibüse binerek yolcuların ısrarını kırmadı, sevilen parçalarından birini seslendirdi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T13:35+0300
2023-07-14T13:41+0300
yaşam
mahsun kırmızıgül
taksi
çeşme
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073538928_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_db64c8885fe1990cd27b8d664620160d.png
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, cumartesi akşamı vereceği konser için İzmir Çeşme'ye geldi. İlçede tatilini geçiren Kırmızıgül, Alaçatı'da bir yolcu minibüsüne bindi. Vatandaşların ısrarını kırmayan sanatçı, sevilen parçalarından "Dinle"yi yolculuk sırasında söyledi.Kırmızıgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:"Çeşme’de cumartesi günü çıkacağım sahne öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemek dönüşü otele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık. Bu arada şoföre muavinlik de yaptım."
https://sputniknews.com.tr/20230613/mahsun-kirmizigul-film-davasini-kazandi-1072361815.html
çeşme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser
Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser
2023-07-14T13:35+0300
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073538928_147:0:1027:660_1920x0_80_0_0_a3a5ff52fa54d83f8a02c922ddefcc9c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mahsun kırmızıgül, taksi, çeşme, video
mahsun kırmızıgül, taksi, çeşme, video

Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'den yolculara konser

13:35 14.07.2023 (güncellendi: 13:41 14.07.2023)
Abone olTelegram
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, tatil merkezi Çeşme Alaçatı'da bir minibüse binerek yolcuların ısrarını kırmadı, sevilen parçalarından birini seslendirdi.
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, cumartesi akşamı vereceği konser için İzmir Çeşme'ye geldi. İlçede tatilini geçiren Kırmızıgül, Alaçatı'da bir yolcu minibüsüne bindi.
Vatandaşların ısrarını kırmayan sanatçı, sevilen parçalarından "Dinle"yi yolculuk sırasında söyledi.
Kırmızıgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:
"Çeşme’de cumartesi günü çıkacağım sahne öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemek dönüşü otele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık. Bu arada şoföre muavinlik de yaptım."
Mahsun Kırmızıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
YAŞAM
Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
13 Haziran , 09:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала