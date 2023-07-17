https://sputniknews.com.tr/20230717/mersin-gulnarda-orman-yangini--3-mahallede-evler-bosaltildi-1073597679.html

Mersin Gülnar'da orman yangını: 3 mahallede evler boşaltıldı

Mersin Gülnar'da orman yangını: 3 mahallede evler boşaltıldı

Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterle de müdahale ediliyor. 3 mahalledeki evlerse tedbiren boşaltıldı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T01:18+0300

2023-07-17T01:18+0300

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yaşam

mersin

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orman yangını

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​​​​​​​Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle alevlerin, Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor.Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

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