https://sputniknews.com.tr/20230716/bakan-yerlikayadan-hataydaki-orman-yanginiyla-ilgili-aciklama-can-kaybimiz-yaralimiz-yok-1073596386.html

Bakan Yerlikaya: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Hatay'da yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Yangınlarda can kaybımız ve yaralımız yok, bu bizim tesellimiz"... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T23:39+0300

2023-07-16T23:39+0300

2023-07-16T23:53+0300

hatay

türkiye

orman yangını

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın basın mensuplarına canlı olarak yaptığı açıklamadan detaylar şöyle:

hatay

türkiye

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2023

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Sputnik Türkiye

hatay, orman yangını, ali yerlikaya