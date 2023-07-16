https://sputniknews.com.tr/20230716/bakan-yerlikayadan-hataydaki-orman-yanginiyla-ilgili-aciklama-can-kaybimiz-yaralimiz-yok-1073596386.html
Bakan Yerlikaya: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Hatay'da yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Yangınlarda can kaybımız ve yaralımız yok, bu bizim tesellimiz"... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T23:39+0300
2023-07-16T23:39+0300
2023-07-16T23:53+0300
hatay
türkiye
orman yangını
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın basın mensuplarına canlı olarak yaptığı açıklamadan detaylar şöyle:
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hatay, orman yangını, ali yerlikaya
hatay, orman yangını, ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
23:39 16.07.2023 (güncellendi: 23:53 16.07.2023) Abone ol
Hatay'da yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Yangınlarda can kaybımız ve yaralımız yok, bu bizim tesellimiz" dedi. Bakan Yerlikaya Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını da açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın basın mensuplarına canlı olarak yaptığı açıklamadan detaylar şöyle:
Üzüntüyle söylüyorum, yanan 7 evimiz var ve 4 araçta da zarar var. Bununla ilgili AFAD gerekli çalışmaları yarın sabahtan itibaren başlayacak.