https://sputniknews.com.tr/20230717/kirim-ve-herson-arasinda-kimlik-kontrolu-kaldirildi-1073636214.html

Kırım ve Herson arasında kimlik kontrolü kaldırıldı

Kırım ve Herson arasında kimlik kontrolü kaldırıldı

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti ve Herson Bölgesi idarelerinin, Kırım Yarımadası’ndan Herson Bölgesi girişinde kimlik kontrolünün kaldırılması... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T22:07+0300

2023-07-17T22:07+0300

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Kırım Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi’nden yapılan açıklamada, Kırım ve Herson idarelerinin, Donetsk, Zaporojye ve Herson üzerinden alternatif yolu kullanan otomobilcilerin hareketini ve bölgeler arasındaki kimlik kontrol noktalarının faaliyetini kolaylaştıracak ve olası tıkanıklığı önleyecek tedbirleri belirlediği ifade edildi. Tedbirler arasında, Kırım çıkışında Kırım-Herson idari sınırında kimlik kontrolünün kaldırılması yer alıyor.Kırım Köprüsü’ndeki olayın ardından Herson ve Zaporojye bölgeleri, Kırım’a giden kara yolunda yasak saatleri kaldırmıştı. Ulaşım araçları bu yolu 24 saat kullanabilecek.Kırım Başkanı Sergey Aksenov, 17 Temmuz Pazartesi günü, Kerç Boğazı üzerinden geçen köprüde olağanüstü durumun yaşandığını duyurmuştu. Köprünün otomobil kısmı, meydana gelen hasar nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Olayda, Belgorod Bölgesi sakinleri bir çift hayatını kaybederken kız çocukları yaralanmıştı. Rusya, olaydan Ukrayna’yı sorumlu tutarken ‘terör’ maddesinden soruşturma başlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230717/rusya-karadenizde-guvenlik-garantilerine-dair-bildirimi-uluslararasi-denizcilik-orgutune-gonderdi-1073635732.html

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