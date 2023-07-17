https://sputniknews.com.tr/20230717/rusya-karadenizde-guvenlik-garantilerine-dair-bildirimi-uluslararasi-denizcilik-orgutune-gonderdi-1073635732.html

Rusya, Karadeniz'de güvenlik garantilerine dair bildirimi Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne gönderdi

Rusya, Karadeniz'de güvenlik garantilerine dair bildirimi Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne gönderdi

Rusya, daha önce sunulan Karadeniz'de gemi trafiği güvenliğine yönelik garantilerin tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkmasıyla beraber geri çekileceğine dair... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T22:00+0300

2023-07-17T22:00+0300

2023-07-17T22:00+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

karadeniz

güvenlik garantileri

uluslararası denizcilik örgütü

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Batı'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle tahıl anlaşmasından çekileceğini duyuran Rusya, bu bağlamda gerekli kuruluşlara bildirimlerde bulunuyor.Reuters'in haberine göre Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne bildirimde bulunan Rusya, daha önce Moskova tarafından sunulan gemi trafiği güvenliğine ilişkin garantilerin geri çekileceğini vurguladı.Rus tarafı, devam eden silahlı provokasyonlar ve Rus ordusuna, sivil tesislere saldırma girişimleri ışığında bölgede Kiev rejiminin oluşturduğu tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik misilleme önlemlerinin alınacağı uyarısında da bulundu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini duyurmuştu.Sputnik'e konuşan bir BM yetkilisi de, "BM'nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230717/kirim-koprusune-saldiri-ukrayna-ordusunun-basarisiz-karsi-taarruzunun-bir-parcasi-1073635304.html

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rusya, ukrayna, karadeniz, güvenlik garantileri, uluslararası denizcilik örgütü