https://sputniknews.com.tr/20230717/rusya-karadenizde-guvenlik-garantilerine-dair-bildirimi-uluslararasi-denizcilik-orgutune-gonderdi-1073635732.html
Rusya, Karadeniz'de güvenlik garantilerine dair bildirimi Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne gönderdi
Rusya, Karadeniz'de güvenlik garantilerine dair bildirimi Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne gönderdi
Rusya, daha önce sunulan Karadeniz'de gemi trafiği güvenliğine yönelik garantilerin tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkmasıyla beraber geri çekileceğine dair... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T22:00+0300
2023-07-17T22:00+0300
2023-07-17T22:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
karadeniz
güvenlik garantileri
uluslararası denizcilik örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/19/1045049579_0:146:3194:1942_1920x0_80_0_0_1d370a87ea45ed6652c16bef847c2e5f.jpg
Batı'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle tahıl anlaşmasından çekileceğini duyuran Rusya, bu bağlamda gerekli kuruluşlara bildirimlerde bulunuyor.Reuters'in haberine göre Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne bildirimde bulunan Rusya, daha önce Moskova tarafından sunulan gemi trafiği güvenliğine ilişkin garantilerin geri çekileceğini vurguladı.Rus tarafı, devam eden silahlı provokasyonlar ve Rus ordusuna, sivil tesislere saldırma girişimleri ışığında bölgede Kiev rejiminin oluşturduğu tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik misilleme önlemlerinin alınacağı uyarısında da bulundu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini duyurmuştu.Sputnik'e konuşan bir BM yetkilisi de, "BM'nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230717/kirim-koprusune-saldiri-ukrayna-ordusunun-basarisiz-karsi-taarruzunun-bir-parcasi-1073635304.html
rusya
ukrayna
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/19/1045049579_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_956351720e79db929551e8c3d9689e86.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, karadeniz, güvenlik garantileri, uluslararası denizcilik örgütü
rusya, ukrayna, karadeniz, güvenlik garantileri, uluslararası denizcilik örgütü
Rusya, Karadeniz'de güvenlik garantilerine dair bildirimi Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne gönderdi
Abone ol
Rusya, daha önce sunulan Karadeniz'de gemi trafiği güvenliğine yönelik garantilerin tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkmasıyla beraber geri çekileceğine dair bildirimi Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne sundu.
Batı'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle tahıl anlaşmasından çekileceğini duyuran Rusya, bu bağlamda gerekli kuruluşlara bildirimlerde bulunuyor.
Reuters'in haberine göre Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne bildirimde bulunan Rusya, daha önce Moskova tarafından sunulan gemi trafiği güvenliğine ilişkin garantilerin geri çekileceğini vurguladı.
Rus tarafı, devam eden silahlı provokasyonlar ve Rus ordusuna, sivil tesislere saldırma girişimleri ışığında bölgede Kiev rejiminin oluşturduğu tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik misilleme önlemlerinin alınacağı uyarısında da bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini duyurmuştu.
Sputnik'e konuşan bir BM yetkilisi de, "BM'nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı" demişti.