https://sputniknews.com.tr/20230717/istanbul-su-tuketimi-rekor-kirdi-iskiden-uyari-1073605366.html
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: İSKİ'den uyarı
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: İSKİ'den uyarı
Aşırı hava sıcaklarının hissedildiği İstanbul’da günlük su tüketim miktarı 3 milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı. İSKİ, tüm zamanların en yüksek su tüketim... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T09:48+0300
2023-07-17T09:48+0300
2023-07-17T09:50+0300
türkiye
istanbul
su
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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Tüm yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklarla birlikte günlük su tüketimi arttı. Kurak geçen kış ve ilkbahar mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları büyük ölçüde düşen İstanbul’da günlük su tüketiminin rekor seviyeye ulaşması üzerine İSKİ, abonelerine bir mesaj göndererek su kullanımı konusunda dikkatli olmalarını istedi.Gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:"Sayın abonemiz İstanbul genelinde günlük su tüketimi miktarı 3 milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketim rekoru kırıldı. Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi minimum seviyeye indirelim. Desteğiniz için teşekkür ederiz."
https://sputniknews.com.tr/20230711/istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1073410073.html
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istanbul, su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
istanbul, su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: İSKİ'den uyarı
09:48 17.07.2023 (güncellendi: 09:50 17.07.2023) Abone ol
Aşırı hava sıcaklarının hissedildiği İstanbul’da günlük su tüketim miktarı 3 milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı. İSKİ, tüm zamanların en yüksek su tüketim rekorunun kırıldığını açıklayarak vatandaşları tasarruf yapmaya çağırdı.
Tüm yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklarla birlikte günlük su tüketimi arttı.
Kurak geçen kış ve ilkbahar mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları büyük ölçüde düşen İstanbul’da günlük su tüketiminin rekor seviyeye ulaşması üzerine İSKİ, abonelerine bir mesaj göndererek su kullanımı konusunda dikkatli olmalarını istedi.
Gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Sayın abonemiz İstanbul genelinde günlük su tüketimi miktarı 3 milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketim rekoru kırıldı. Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi minimum seviyeye indirelim. Desteğiniz için teşekkür ederiz."