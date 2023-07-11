İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve vergi zamları
07:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Müjde Ar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Parti içinde demokrasi yok
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Emekli ve memurun gözü TBMM'de
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnternet Değişim Noktası'nın geldiği son nokta nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Torba yasada yer alan vergi zamları
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Karadeniz'de Türkiye'yi yönlendirmek istiyorlar; Batı, orada gemileri yüzdürmek istiyor’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Emeklilerin zam itirazı
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve 'İhracat Fetişizmi' nedir?
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide açıklanacak olan yapısal reformlar kime, ne getirir?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Karlov cinayetini aydınlatan SD kart
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar sorunları çözer mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230711/istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1073410073.html
İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1.14 azalarak yüzde 42.14 olarak ölçüldü. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T12:10+0300
2023-07-11T12:10+0300
türkiye
iski
baraj
doluluk oranı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073084152_0:155:2963:1822_1920x0_80_0_0_562abd6b7e7d98bb3a84c30439fcb0b1.jpg
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Temmuz'da yüzde 42.95 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42.14'e kadar düştü. Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34.72, Terkos'ta yüzde 32.28, Sazlıdere'de yüzde 26.2, Alibey'de yüzde 23.73, Büyükçekmece'de yüzde 24.38, Ömerli'de yüzde 74.06, Darlık'ta yüzde 58.3, Elmalı'da yüzde 33.81, Pabuçdere'de yüzde 4.47 ve Kazandere'de yüzde 6.18 olarak ölçüldü.Su miktarı 335 milyon 250 bin metreküp seviyesindeAzami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 366 milyon 1 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 250 bin metreküp olarak belirlendi.Son 9 yılın doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre, 11 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 83.37, 2016'da yüzde 68.99, 2017'de yüzde 75.3, 2018'de yüzde 77.26, 2019'da yüzde 74.48, 2020'de yüzde 62.34, 2021'de yüzde 71.94, 2022'de yüzde 71.77 iken bugünkü oran yüzde 42.14 olarak ölçüldü.İSKİ verilerine göre, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'de 440 milyon 49 bin metreküp su alındı.Son 11 yılın en düşük seviyesindeKazandere Barajı'nda yağışların azalmasıyla su doluluk oranı oldukça düştü. Barajda geçen yıl temmuz ayında su doluluk miktarı yüzde 77.67 olarak ölçülürken bu yıl temmuz ayında yüzde 6.18 kaydedildi.Barajdaki doluluk oranları 11 Temmuz baz alındığında son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğu tespit edildi. Barajdaki doluluk oranı 2013'de yüzde 65.82, 2014'de yüzde 41.37, 2015'de yüzde 92.48, 2016'da yüzde 74.01, 2017'de yüzde 72.53, 2018'de yüzde 98.78, 2019'da yüzde 77.29, 2020'de yüzde 14.64, 2021'de yüzde 45.49, 2022'de yüzde 90.48 olarak belirlenirken bugünkü oran yüzde 6.18 olarak kayıtlara geçti.Su doluluk seviyesi en düşük Papuçdere'deİstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Papuçdere oldu. Barajda su doluluk miktarı geçen yıl temmuz ayında yüzde 71.15 iken bu yıl yüzde 4.47 olarak kayıtlara geçti.Papuçdere Barajı'ndaki su doluluk miktarı 11 Temmuz baz alındığında son 3 yılın en düşük noktasında olduğu belirlendi. Barajdaki doluluk oranı 2021'de yüzde 33.17, 2022'de yüzde 83.93 ve bugün yüzde 4.47 olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/iski-barajlarin-doluluk-oranlarini-acikladi-1072944555.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073084152_165:0:2798:1975_1920x0_80_0_0_3e130c548223aa1118a6dc84ce5b25cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iski, baraj, doluluk oranı
iski, baraj, doluluk oranı

İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu

12:10 11.07.2023
© AA / Arife KarakumBaraj doluluk
Baraj doluluk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA / Arife Karakum
Abone olTelegram
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1.14 azalarak yüzde 42.14 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Temmuz'da yüzde 42.95 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42.14'e kadar düştü. Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34.72, Terkos'ta yüzde 32.28, Sazlıdere'de yüzde 26.2, Alibey'de yüzde 23.73, Büyükçekmece'de yüzde 24.38, Ömerli'de yüzde 74.06, Darlık'ta yüzde 58.3, Elmalı'da yüzde 33.81, Pabuçdere'de yüzde 4.47 ve Kazandere'de yüzde 6.18 olarak ölçüldü.

Su miktarı 335 milyon 250 bin metreküp seviyesinde

Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 366 milyon 1 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.
İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 250 bin metreküp olarak belirlendi.

Son 9 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 11 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 83.37, 2016'da yüzde 68.99, 2017'de yüzde 75.3, 2018'de yüzde 77.26, 2019'da yüzde 74.48, 2020'de yüzde 62.34, 2021'de yüzde 71.94, 2022'de yüzde 71.77 iken bugünkü oran yüzde 42.14 olarak ölçüldü.
İSKİ verilerine göre, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'de 440 milyon 49 bin metreküp su alındı.

Son 11 yılın en düşük seviyesinde

Kazandere Barajı'nda yağışların azalmasıyla su doluluk oranı oldukça düştü. Barajda geçen yıl temmuz ayında su doluluk miktarı yüzde 77.67 olarak ölçülürken bu yıl temmuz ayında yüzde 6.18 kaydedildi.
Barajdaki doluluk oranları 11 Temmuz baz alındığında son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğu tespit edildi. Barajdaki doluluk oranı 2013'de yüzde 65.82, 2014'de yüzde 41.37, 2015'de yüzde 92.48, 2016'da yüzde 74.01, 2017'de yüzde 72.53, 2018'de yüzde 98.78, 2019'da yüzde 77.29, 2020'de yüzde 14.64, 2021'de yüzde 45.49, 2022'de yüzde 90.48 olarak belirlenirken bugünkü oran yüzde 6.18 olarak kayıtlara geçti.

Su doluluk seviyesi en düşük Papuçdere'de

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Papuçdere oldu. Barajda su doluluk miktarı geçen yıl temmuz ayında yüzde 71.15 iken bu yıl yüzde 4.47 olarak kayıtlara geçti.
Papuçdere Barajı'ndaki su doluluk miktarı 11 Temmuz baz alındığında son 3 yılın en düşük noktasında olduğu belirlendi. Barajdaki doluluk oranı 2021'de yüzde 33.17, 2022'de yüzde 83.93 ve bugün yüzde 4.47 olarak kaydedildi.
İstanbul baraj kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
YAŞAM
İSKİ barajların doluluk oranlarını açıkladı
28 Haziran , 09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала