https://sputniknews.com.tr/20230628/iski-barajlarin-doluluk-oranlarini-acikladi-1072944555.html
İSKİ barajların doluluk oranlarını açıkladı
İSKİ barajların doluluk oranlarını açıkladı
İSKİ 28 Haziran Çarşamba günkü barajlardaki doluluk oranı açıklandı. İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 44.27. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T09:59+0300
2023-06-28T09:59+0300
2023-06-28T09:59+0300
yaşam
iski
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su
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Türkiye özellikle sağanak yağışların yoğun yaşandığı mayıs ayının ardından yaz sıcaklarını yaşamaya başladı.Son yağışların ardından da İSKİ, barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.İSKİ'nin resmi verilerine göre, 28 Haziran Çarşamba gününde İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44,27 olarak açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230522/istanbulda-barajlardaki-doluluk-orani-yuzde-4947-oldu-1071384083.html
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iski, baraj, su
İSKİ barajların doluluk oranlarını açıkladı
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İSKİ 28 Haziran Çarşamba günkü barajlardaki doluluk oranı açıklandı. İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 44.27.
Türkiye özellikle sağanak yağışların yoğun yaşandığı mayıs ayının ardından yaz sıcaklarını yaşamaya başladı.
Son yağışların ardından da İSKİ, barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.
İSKİ'nin resmi verilerine göre, 28 Haziran Çarşamba gününde İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44,27 olarak açıklandı.