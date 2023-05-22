https://sputniknews.com.tr/20230522/istanbulda-barajlardaki-doluluk-orani-yuzde-4947-oldu-1071384083.html

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 49'u aştı

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 49'u aştı

İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi son 2 haftada hemen hemen aynı kalırken, barajlardaki doluluk oranı yüzde... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T12:03+0300

2023-05-22T12:03+0300

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yağış

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Kurak bir kış geçiren İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmurun ardından barajlardaki su seviyesi hemen hemen aynı kaldı. Megakent İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 2 haftada en fazla 49.66 olurken, bu oran bugün itibarıyla yüzde 49.47 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise şimdiki su seviyesinin önceki döneme göre çok daha az olduğu görüldü. Geçtiğimiz yıl barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.75 olarak kayıtlara geçmişti.Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230427/istanbul-barajlarinda-doluluk-yuzde-47ye-yukseldi-1070257770.html

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