https://sputniknews.com.tr/20230427/istanbul-barajlarinda-doluluk-yuzde-47ye-yukseldi-1070257770.html

İstanbul barajlarında doluluk yüzde 47'ye yükseldi

İstanbul barajlarında doluluk yüzde 47'ye yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son bir haftada aldığı yağışla birlikte yüzde 47'ye çıktı. Kentte yağışların birkaç gün daha devam edeceği... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T12:11+0300

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yaşam

istanbul

baraj

doluluk

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

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Türkiye genelinde kuraklığın kendisini iyiden iyiye hissettirmesinin ardından nisan ayı içinde yağışın devam etmesi İstanbul'da barajların doluluk oranlarını da yükseltti.İstanbul'a su sağlayan barajlar son bir haftada düşen yağışla yüzde 1 oranında artarak, yüzde 47'e ulaştı. Ocak ayının son günü barajların doluluk oranı yüzde 28.8 olarak ölçülmüştü.

istanbul

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Sputnik Türkiye

istanbul, baraj, doluluk, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)