https://sputniknews.com.tr/20230427/istanbul-barajlarinda-doluluk-yuzde-47ye-yukseldi-1070257770.html
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 47'ye yükseldi
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 47'ye yükseldi
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son bir haftada aldığı yağışla birlikte yüzde 47'ye çıktı. Kentte yağışların birkaç gün daha devam edeceği... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T12:11+0300
2023-04-27T12:11+0300
2023-04-27T12:11+0300
yaşam
istanbul
baraj
doluluk
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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Türkiye genelinde kuraklığın kendisini iyiden iyiye hissettirmesinin ardından nisan ayı içinde yağışın devam etmesi İstanbul'da barajların doluluk oranlarını da yükseltti.İstanbul'a su sağlayan barajlar son bir haftada düşen yağışla yüzde 1 oranında artarak, yüzde 47'e ulaştı. Ocak ayının son günü barajların doluluk oranı yüzde 28.8 olarak ölçülmüştü.
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istanbul, baraj, doluluk, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
istanbul, baraj, doluluk, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 47'ye yükseldi
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İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son bir haftada aldığı yağışla birlikte yüzde 47'ye çıktı. Kentte yağışların birkaç gün daha devam edeceği öğrenildi.
Türkiye genelinde kuraklığın kendisini iyiden iyiye hissettirmesinin ardından nisan ayı içinde yağışın devam etmesi İstanbul'da barajların doluluk oranlarını da yükseltti.
İstanbul'a su sağlayan barajlar son bir haftada düşen yağışla yüzde 1 oranında artarak, yüzde 47'e ulaştı. Ocak ayının son günü barajların doluluk oranı yüzde 28.8 olarak ölçülmüştü.