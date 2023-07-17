https://sputniknews.com.tr/20230717/hong-kong-saglik-bakani-yasak-alanlarda-sigara-icenlere-dik-dik-bakin--1073625681.html
Hong Kong Sağlık Bakanı: Yasak alanlarda sigara içenlere dik dik bakın
Hong Kong Sağlık Bakanı: Yasak alanlarda sigara içenlere dik dik bakın
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Sağlık Bakanı Lo Çung-mau, vatandaşlara yasak alanlarda sigara içenlere 'dik dik bakmalarını' tavsiye ederek, sigara... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T16:09+0300
2023-07-17T16:09+0300
2023-07-17T16:09+0300
dünya
hong kong
sağlık bakanı
sigara
tavsiye
sigara yasağı
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South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Lo Çung-mau, Hong Kong Yasama Konseyinin sağlık hizmetleri panelinde sigarayla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.Lo, güvenlik kamerası kayıtlarının yanı sıra vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin de yasak alanlarda sigara içenlerin tespitinde kullanılacağını belirtti.Sigara kullanımının önlenmesi için yasalar geliştireceklerine dair söz veren Lo, "Sigara içmenin yasak olduğu alanlarda içenleri durdurmak için kolluk kuvvetleri gelmeden önce (biz) sigara içenlere dik dik bakabiliriz" dedi.Lo, sigara karşıtlığının, otobüs beklerken sıraya girmek gibi yazılı olmayan ancak kültüre yerleşen bir kurala dönüşebileceğini söyledi.Hong Kong'da mevcut yasalar kapsamında yasak alanlarda sigara içenler yaklaşık 192 dolar ceza ödüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/arastirma-gec-uyuyan-insanlarin-sigara-ve-alkol-tuketimi-daha-erken-olum-getiriyor-1072530792.html
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hong kong, sağlık bakanı, sigara, tavsiye, sigara yasağı
hong kong, sağlık bakanı, sigara, tavsiye, sigara yasağı
Hong Kong Sağlık Bakanı: Yasak alanlarda sigara içenlere dik dik bakın
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Sağlık Bakanı Lo Çung-mau, vatandaşlara yasak alanlarda sigara içenlere 'dik dik bakmalarını' tavsiye ederek, sigara karşıtı kültür inşa etme çağrısında bulundu.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Lo Çung-mau, Hong Kong Yasama Konseyinin sağlık hizmetleri panelinde sigarayla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lo, güvenlik kamerası kayıtlarının yanı sıra vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin de yasak alanlarda sigara içenlerin tespitinde kullanılacağını belirtti.
Sigara kullanımının önlenmesi için yasalar geliştireceklerine dair söz veren Lo, "Sigara içmenin yasak olduğu alanlarda içenleri durdurmak için kolluk kuvvetleri gelmeden önce (biz) sigara içenlere dik dik bakabiliriz" dedi.
Lo, sigara karşıtlığının, otobüs beklerken sıraya girmek gibi yazılı olmayan ancak kültüre yerleşen bir kurala dönüşebileceğini söyledi.
Hong Kong'da mevcut yasalar kapsamında yasak alanlarda sigara içenler yaklaşık 192 dolar ceza ödüyor.