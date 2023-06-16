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Araştırma: Geç uyuyan insanların sigara ve alkol tüketimi daha erken ölüm getiriyor
Araştırma: Geç uyuyan insanların sigara ve alkol tüketimi daha erken ölüm getiriyor
Finlandiya'da yapılan araştırmada, gece geç uyuyan insanların daha erken öldüğü ancak ölüm nedeninin uyku saatlerinden ziyade sigara ve alkol tüketiminden... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T12:46+0300
2023-06-16T12:46+0300
yaşam
sigara
alkol
ölüm
uyku
bilim
araştırma
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Scimex'in haberine göre, geç uyuyanların alkol ve sigara tüketimiyle erken ölüm arasındaki bağlantının incelendiği araştırmada, 1981 ile 2018 yıllarındaki veriler değerlendirildi.Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsü'nden (FIOH) Dr. Christer Hublin öncülüğünde yürütülen araştırmada, 24 yaşındaki 22 bin 976 kadın ve erkek katılımcı incelendi.Gece aktif olan insanların, gündüz aktif olanlara kıyasla daha erken öldüğü ancak bu durumun sigara ve alkol tüketimiyle ilgili olduğu görülen araştırmada, geç uyuyanların daha çok sigara ve alkol tükettiği tespit edildi.Katılımcıların 2018'de 8 bin 728'inin öldüğü ve gece aktif olan insanların, gündüz aktif olanlara nazaran ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğu belirtildi.Uyku düzeninin ölüm oranına etkisinin çok az olabileceğini söyleyen Hublin, "Gece geç yatan insanlar ve ölüm oranı arasındaki ilişkinin büyük oranla tütün ve alkol tüketimi yüzünden olduğu görülüyor" açıklamasında bulundu.Araştırmanın sonuçları, 'Chronobiology International' dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/arastirma-olumden-donen-kisiler-unuttuklarini-kisa-sureligine-hatirliyor-1072351277.html
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sigara, alkol, ölüm, uyku, bilim, araştırma
sigara, alkol, ölüm, uyku, bilim, araştırma

Araştırma: Geç uyuyan insanların sigara ve alkol tüketimi daha erken ölüm getiriyor

12:46 16.06.2023
© AASigara
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Finlandiya'da yapılan araştırmada, gece geç uyuyan insanların daha erken öldüğü ancak ölüm nedeninin uyku saatlerinden ziyade sigara ve alkol tüketiminden kaynaklanabileceği ortaya çıktı.
Scimex'in haberine göre, geç uyuyanların alkol ve sigara tüketimiyle erken ölüm arasındaki bağlantının incelendiği araştırmada, 1981 ile 2018 yıllarındaki veriler değerlendirildi.
Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsü'nden (FIOH) Dr. Christer Hublin öncülüğünde yürütülen araştırmada, 24 yaşındaki 22 bin 976 kadın ve erkek katılımcı incelendi.
Gece aktif olan insanların, gündüz aktif olanlara kıyasla daha erken öldüğü ancak bu durumun sigara ve alkol tüketimiyle ilgili olduğu görülen araştırmada, geç uyuyanların daha çok sigara ve alkol tükettiği tespit edildi.
Katılımcıların 2018'de 8 bin 728'inin öldüğü ve gece aktif olan insanların, gündüz aktif olanlara nazaran ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğu belirtildi.
Uyku düzeninin ölüm oranına etkisinin çok az olabileceğini söyleyen Hublin, "Gece geç yatan insanlar ve ölüm oranı arasındaki ilişkinin büyük oranla tütün ve alkol tüketimi yüzünden olduğu görülüyor" açıklamasında bulundu.
Araştırmanın sonuçları, 'Chronobiology International' dergisinde yayımlandı.
İnsan beyni - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
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