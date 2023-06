https://sputniknews.com.tr/20230612/arastirma-olumden-donen-kisiler-unuttuklarini-kisa-sureligine-hatirliyor-1072351277.html

Araştırma: Ölümden dönen kişiler unuttuklarını kısa süreliğine hatırlıyor

Araştırma: Ölümden dönen kişiler unuttuklarını kısa süreliğine hatırlıyor

Yeni yapılan araştırmalarda, ölümden dönen kişilerin anlık olarak hafızalarının netleştiği ve unuttukları anıları hatırladıkları saptandı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T22:00+0300

2023-06-12T22:00+0300

2023-06-12T22:00+0300

dünya

ölüm

araştırma

hafıza

scientific american

abd

michigan üniversitesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1a/1050186644_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f4a47704d7891257a02b0e7b9f9e65d.jpg

Scientific American'ın haberine göre, "Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı dergide yayımlanan son çalışma kapsamında, ABD'de Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaşam destek ünitesinden çıkarıldıktan sonra kalp krizi geçiren komadaki dört hastadan ikisinin beyin aktivitelerinde artış olduğunu tespit etti.Bu kapsamda, belirli bir süre kalbi duran ve hayata dönen kişilerin beyin aktivitelerinin incelenmesi sonucu demans hastası gibi bazı kişilerin aniden zihninin berraklaştığı ve unuttukları anılarını kısa süreliğine hatırladıkları saptandı.2017 ila 2020 yıllarında ABD ve İngiltere'de kalp masajı sonrası hayata dönen 500'den fazla hastanın gözlemlendiği AWARE II adlı araştırmada da kişilerin beyin aktivitelerinde artış görüldü.AWARE II ekibinin lideri Sam Parnia, "Öldüğünüzde beyniniz oksijen ve besinden yoksun kalır, bu nedenle kendini kapatır. Bu kapanmayla beyninizin normalde ulaşamayacağınız bölümlerine erişim sağlanıyor ve zihniniz berraklaşıyor" ifadelerini kullandı.Araştırma ekibinden Jimo Borjigin, söz konusu hastaların beyinlerinde uyanıklık, dikkat ve hatırlamayla ilişkilendirilen gama dalgalarında artış gözlemledi.Borjigin, gama dalgalarındaki artışın ve ölüm öncesi kişilerin hafızalarının netleşmesinin, oksijen seviyesindeki düşüşe bağlı olarak beynin dengeyi yeniden kurmaya çalışması sonucu gerçekleştiğini ifade etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ölüm, araştırma, hafıza, scientific american, abd, michigan üniversitesi