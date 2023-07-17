https://sputniknews.com.tr/20230717/dolartlde-yeni-rekor-kirildi-1073606352.html

Dolar/TL'de yeni rekor kırıldı

Dolar/TL'de yeni rekor kırıldı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26.2520 işlem seviyesiyle rekor kırdı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T10:32+0300

2023-07-17T10:32+0300

2023-07-17T10:46+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

1 dolar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073606656_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d9fa8e13ad39785c259ad38149c3a1b8.jpg

Akaryakıtta ÖTV tutarının artması sonrası ve Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken dolar/TL tarihi rekorunu kırdı.Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0.6 üzerinde 26.1923'ten tamamladı.Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.2 üzerinde 26.2520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.3 artışla 29.4880'den, sterlin/TL de yüzde 0.1 değer kazancıyla 34.3420'den satılıyor.Ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230717/dolar-ve-euro-hafta-nasil-basladi-1073603193.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar tl, dolar tl kuru, dolar anlık, kapalı çarşı dolar kuru, dolar tl rekor, 1 dolar kaç tl, 1 dolar kaç lira, dolar kuru bugün ne kadar, 17 temmuz döviz kuru fiyatları