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Dolar/TL'de yeni rekor kırıldı
Dolar/TL'de yeni rekor kırıldı
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26.2520 işlem seviyesiyle rekor kırdı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
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Akaryakıtta ÖTV tutarının artması sonrası ve Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken dolar/TL tarihi rekorunu kırdı.Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0.6 üzerinde 26.1923'ten tamamladı.Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.2 üzerinde 26.2520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.3 artışla 29.4880'den, sterlin/TL de yüzde 0.1 değer kazancıyla 34.3420'den satılıyor.Ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230717/dolar-ve-euro-hafta-nasil-basladi-1073603193.html
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Dolar/TL'de yeni rekor kırıldı

10:32 17.07.2023 (güncellendi: 10:46 17.07.2023)
© AADolar/TL
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA
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Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26.2520 işlem seviyesiyle rekor kırdı.
Akaryakıtta ÖTV tutarının artması sonrası ve Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken dolar/TL tarihi rekorunu kırdı.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0.6 üzerinde 26.1923'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.2 üzerinde 26.2520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.3 artışla 29.4880'den, sterlin/TL de yüzde 0.1 değer kazancıyla 34.3420'den satılıyor.
Ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
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