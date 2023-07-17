https://sputniknews.com.tr/20230717/dolar-ve-euro-hafta-nasil-basladi-1073603193.html

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 26,1540 liradan, euro 29,3820 liradan haftaya başladı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T09:21+0300

2023-07-17T09:21+0300

2023-07-17T09:21+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

gram altın

yarım gram altın

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Serbest piyasada 26,1520 liradan alınan dolar, 26,1540 liradan satılıyor. 29,3800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,3820 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 26,1530 lira, euronun satış fiyatı da 29,3870 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 644 lira, çeyrek altın 2 bin 662 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 621 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.437 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.85 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.85 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.232 dolar seviyesinde

https://sputniknews.com.tr/20230714/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073528184.html

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