https://sputniknews.com.tr/20230717/cumhurbaskani-erdogan-a-milli-kadin-voleybol-takimini-tebrik-etti-1073606457.html

Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı: 'En kalbi duygularımla tebrik ediyorum'

Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı: 'En kalbi duygularımla tebrik ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T10:38+0300

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spor

recep tayyip erdoğan

türkiye a milli voleybol takımı

voleybol

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Erdoğan paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230717/filenin-sultanlari-sampiyonlugu-erik-dali-ile-kutladi-1073603552.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol