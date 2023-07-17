https://sputniknews.com.tr/20230717/cumhurbaskani-erdogan-a-milli-kadin-voleybol-takimini-tebrik-etti-1073606457.html
Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı: 'En kalbi duygularımla tebrik ediyorum'
Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı: 'En kalbi duygularımla tebrik ediyorum'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T10:38+0300
2023-07-17T10:38+0300
2023-07-17T10:57+0300
spor
recep tayyip erdoğan
türkiye a milli voleybol takımı
voleybol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Erdoğan paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230717/filenin-sultanlari-sampiyonlugu-erik-dali-ile-kutladi-1073603552.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol
recep tayyip erdoğan, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol
Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı: 'En kalbi duygularımla tebrik ediyorum'
10:38 17.07.2023 (güncellendi: 10:57 17.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.