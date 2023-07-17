https://sputniknews.com.tr/20230717/cin-medyasi-natonun-rusyanin-kaygilarini-hafifletmeyi-reddetmesi-ittifakin-kritik-hatasi-oldu-1073635880.html

Çin medyası: NATO'nun Rusya'nın kaygılarını hafifletmeyi reddetmesi ittifakın kritik hatası oldu

Çin medyası: NATO'nun Rusya'nın kaygılarını hafifletmeyi reddetmesi ittifakın kritik hatası oldu

Çin medyasında yer alan bir haberde, NATO’nun Ukrayna ile ilgili üç kritik hata yaptığına işaret edildi. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T22:04+0300

2023-07-17T22:04+0300

2023-07-17T22:04+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

nato

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Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) analistlerinden Bobby Naderi’ye göre NATO’nun Moskova’nın güvenlik alanındaki kaygılarını hafifletmeyi reddetmesi, ittifakın kritik hatası oldu.Naderri, “NATO'nun Moskova'nın güvenlik alanındaki gerçek endişelerini gerektiği gibi hafifletmeyi reddetmesi, örgütün en büyük hatalarından biriydi. Kuzey Atlantik İttifakının bir diğer kritik hatası, karmaşık iç dinamikler derinlemesine anlaşılmadan tesis edilen, 2014 yılındaki Maydan protestolarının ardından Kiev'e sağlanan aceleci yardımdı” dedi.Naderri, “En önemli yanlış ise, NATO'nun ‘zafer’ adına Ukrayna'daki eylemlerinin olası sonuçlarını öngörememesi ve değerlendirememesi oldu" diye ekledi.Ukrayna ihtilafının uzamasına neden olan şeyin ittifakın stratejik hataları ve sonuçları değerlendirme yetersizliği olduğuna dikkat çeken gazeteci, hataların arasında bloğun Rusya'nın endişelerine kulak vermemesi ve Çin'in barış çabalarını desteklememesi kayda değer bir başarısızlık olduğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230714/zaharova-nato-zirvesinde-buyuk-bir-avrupa-savasini-baslatma-karari-alindi-1073556745.html

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