https://sputniknews.com.tr/20230717/cin-medyasi-natonun-rusyanin-kaygilarini-hafifletmeyi-reddetmesi-ittifakin-kritik-hatasi-oldu-1073635880.html
Çin medyası: NATO'nun Rusya'nın kaygılarını hafifletmeyi reddetmesi ittifakın kritik hatası oldu
Çin medyası: NATO'nun Rusya'nın kaygılarını hafifletmeyi reddetmesi ittifakın kritik hatası oldu
Çin medyasında yer alan bir haberde, NATO’nun Ukrayna ile ilgili üç kritik hata yaptığına işaret edildi. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T22:04+0300
2023-07-17T22:04+0300
2023-07-17T22:04+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072301281_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_744c06fb4e589518ac15e19aefe7550c.jpg
Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) analistlerinden Bobby Naderi’ye göre NATO’nun Moskova’nın güvenlik alanındaki kaygılarını hafifletmeyi reddetmesi, ittifakın kritik hatası oldu.Naderri, “NATO'nun Moskova'nın güvenlik alanındaki gerçek endişelerini gerektiği gibi hafifletmeyi reddetmesi, örgütün en büyük hatalarından biriydi. Kuzey Atlantik İttifakının bir diğer kritik hatası, karmaşık iç dinamikler derinlemesine anlaşılmadan tesis edilen, 2014 yılındaki Maydan protestolarının ardından Kiev'e sağlanan aceleci yardımdı” dedi.Naderri, “En önemli yanlış ise, NATO'nun ‘zafer’ adına Ukrayna'daki eylemlerinin olası sonuçlarını öngörememesi ve değerlendirememesi oldu" diye ekledi.Ukrayna ihtilafının uzamasına neden olan şeyin ittifakın stratejik hataları ve sonuçları değerlendirme yetersizliği olduğuna dikkat çeken gazeteci, hataların arasında bloğun Rusya'nın endişelerine kulak vermemesi ve Çin'in barış çabalarını desteklememesi kayda değer bir başarısızlık olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/zaharova-nato-zirvesinde-buyuk-bir-avrupa-savasini-baslatma-karari-alindi-1073556745.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072301281_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_fda504fd3dd4fd2f27ee846521c6e623.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, nato
Çin medyası: NATO'nun Rusya'nın kaygılarını hafifletmeyi reddetmesi ittifakın kritik hatası oldu
Abone ol
Çin medyasında yer alan bir haberde, NATO’nun Ukrayna ile ilgili üç kritik hata yaptığına işaret edildi.
Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) analistlerinden Bobby Naderi’ye göre NATO’nun Moskova’nın güvenlik alanındaki kaygılarını hafifletmeyi reddetmesi, ittifakın kritik hatası oldu.
Naderri, “NATO'nun Moskova'nın güvenlik alanındaki gerçek endişelerini gerektiği gibi hafifletmeyi reddetmesi, örgütün en büyük hatalarından biriydi. Kuzey Atlantik İttifakının bir diğer kritik hatası, karmaşık iç dinamikler derinlemesine anlaşılmadan tesis edilen, 2014 yılındaki Maydan protestolarının ardından Kiev'e sağlanan aceleci yardımdı” dedi.
Naderri, “En önemli yanlış ise, NATO'nun ‘zafer’ adına Ukrayna'daki eylemlerinin olası sonuçlarını öngörememesi ve değerlendirememesi oldu" diye ekledi.
Ukrayna ihtilafının uzamasına neden olan şeyin ittifakın stratejik hataları ve sonuçları değerlendirme yetersizliği olduğuna dikkat çeken gazeteci, hataların arasında bloğun Rusya'nın endişelerine kulak vermemesi ve Çin'in barış çabalarını desteklememesi kayda değer bir başarısızlık olduğunu da sözlerine ekledi.