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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/zaharova-nato-zirvesinde-buyuk-bir-avrupa-savasini-baslatma-karari-alindi-1073556745.html
Zaharova: NATO Zirvesi’nde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı alındı
Zaharova: NATO Zirvesi’nde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı alındı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO Zirvesi’nde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı alındığını belirtti. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T22:11+0300
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ukrayna krizi
nato
rusya
mariya zaharova
ukrayna
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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zirvede ‘büyük bir Avrupa savaşını’ başlatma kararı alındığı izleniminin oluştuğunu ifade etti.Zaharova, "NATO Zirvesinde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı verildiği ve hatta ilan edildiği izlenimi oluştu" ifadelerini kullandı.Moskova'nın, Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımın siyasi ve diplomatik çözümü yakınlaştırmak için yapıldığı gerçeğinden oluşan mantığını kategorik olarak kabul etmediğine vurgu yapan Zaharova, “Batı, askeri eylemlerin sona ermesiyle ilgilenmiyor ve Avrupa alanında devam eden güvenlik krizinden fayda sağlıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-basini-washington-zelenskiyin-elestirileri-nedeniyle-kieve-nato-davetini-cekmeyi-dusundu-1073544777.html
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Zaharova: NATO Zirvesi’nde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı alındı

22:11 14.07.2023
© AFP 2023 / DOUG MILLSNATO Zirvesi
NATO Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / DOUG MILLS
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO Zirvesi’nde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı alındığını belirtti.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zirvede ‘büyük bir Avrupa savaşını’ başlatma kararı alındığı izleniminin oluştuğunu ifade etti.
Zaharova, "NATO Zirvesinde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı verildiği ve hatta ilan edildiği izlenimi oluştu" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın, Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımın siyasi ve diplomatik çözümü yakınlaştırmak için yapıldığı gerçeğinden oluşan mantığını kategorik olarak kabul etmediğine vurgu yapan Zaharova, “Batı, askeri eylemlerin sona ermesiyle ilgilenmiyor ve Avrupa alanında devam eden güvenlik krizinden fayda sağlıyor” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
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