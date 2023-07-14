https://sputniknews.com.tr/20230714/zaharova-nato-zirvesinde-buyuk-bir-avrupa-savasini-baslatma-karari-alindi-1073556745.html

Zaharova: NATO Zirvesi’nde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı alındı

Zaharova: NATO Zirvesi’nde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO Zirvesi’nde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı alındığını belirtti. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T22:11+0300

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zirvede ‘büyük bir Avrupa savaşını’ başlatma kararı alındığı izleniminin oluştuğunu ifade etti.Zaharova, "NATO Zirvesinde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı verildiği ve hatta ilan edildiği izlenimi oluştu" ifadelerini kullandı.Moskova'nın, Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımın siyasi ve diplomatik çözümü yakınlaştırmak için yapıldığı gerçeğinden oluşan mantığını kategorik olarak kabul etmediğine vurgu yapan Zaharova, “Batı, askeri eylemlerin sona ermesiyle ilgilenmiyor ve Avrupa alanında devam eden güvenlik krizinden fayda sağlıyor” dedi.

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