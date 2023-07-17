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https://sputniknews.com.tr/20230717/cilo-buzullarina-dusen-dagcilarin-kurtarilma-goruntuleri-paylasildi-1073620679.html
Cilo buzullarına düşen dağcıların kurtarılma görüntüleri paylaşıldı
Cilo buzullarına düşen dağcıların kurtarılma görüntüleri paylaşıldı
Hakkari'deki Cilo Dağı'nda yer alan buzulların üzerinde yürüyen 4 kişilik bir grubun buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düşmesiyle, bölgede hazır... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T14:11+0300
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türkiye
hakkari
cilo dağı
kurtarma
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Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Cilo Dağı'ndaki buzul bölgesinde meydana geldi. Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo'da buzulların üzerinde yürümeye başlayan 4 kişi, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düşerken, haber verilmesi üzerine bölgede hazır bulunan Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği’nin arama kurtarma ekipleri (YEKDASDER) seferber olarak çalışmalarına başladı. Yapılan ilk çalışmalar sonucu 2 kişi kaldıkları yerden zorlu bir mücadele ile kurtardılar.Kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi veren YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, “Malumunuz üzere olay olduğu zaman biz dernek olarak ekibimiz ile birlikte aşağıda idik. Kaybolan ekibinin liderleri can havliyle aşağı inerek yanımıza geldi. Dört arkadaşımız buzulların çökmesiyle düştü dedi. Biz de arkadaşı jandarma ekibini ve AFAD bilgilendirmesini istedik. Biz de o an gruptan doktor, HAK Arama Kurtarma ve AFAD gönülleri olarak buzullara intikal ettik. Olay yerine ilk olarak biz vardık. 4 kişiden ikisini aşağıda buzullarda sesini duyduk ve ilk başta bilinci yerinde olup olmadığını doktor arkadaşımızla birlikte kontrol ettik. Birinin bilinci yerinde idi diğer kişi ise aldığı darbeden dolayı bilinci yerinde değildi. Bölgede Van'dan olan ekip arkadaşları ile birlikte 2 kişiyi sağ çıkardık. Diğer arkadaşları ise gelen AFAD, JAK ve UMKE ekiplerine alanı bıraktık. Çok üzgünüz Allah'tan yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Diğer arkadaşların ailelerine Allah'tan sabır diliyoruz. Allah yar yardımcıları olsun” dedi.YEKDASDER üyesi olan İslam Gürdal ise, “Doğa fotografçısıyım. Bugün sabah erken saatlerde 45 kişilik ekiple cennet ve cehennem vadisi şelalesine doğa yürüyüşü yapmak için buzullara doğru çıkmak üzereyken 4 kişilik bir ekibin şelalenin orada yarıkların içine düştüğü haberi aldık. Kurtarma ekibi olarak hemen olay yerine vardık. 2 kişiyi kendi imkanlarımızla kurtardık. Ulaşamadığımız 2 kişiye ise her ihtimale karşı üzerimizde ne kadar elbise varsa yarıkların içinde aşağı attık belki giyip hayata tutunurlar. Tek dileğimiz 2 arkadaşın sağ salim oradan çıkmaları” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230716/cilo-buzullarindaki-kayip-4-kisi-bulundu-2si-kurtarildi-2si-icin-calismalar-suruyor-1073587512.html
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hakkari, cilo dağı, kurtarma
hakkari, cilo dağı, kurtarma

Cilo buzullarına düşen dağcıların kurtarılma görüntüleri paylaşıldı

14:11 17.07.2023
© İHA / METİN TEK-AW936482Cilo buzullarına düşen dağcıların kurtarılma görüntüleri paylaşıldı
Cilo buzullarına düşen dağcıların kurtarılma görüntüleri paylaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© İHA / METİN TEK-AW936482
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Hakkari'deki Cilo Dağı'nda yer alan buzulların üzerinde yürüyen 4 kişilik bir grubun buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düşmesiyle, bölgede hazır bulanan Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği’nin arama kurtarma ekiplerinin (YEKDASDER) çalışmaları anbean kameraya yansıdı.
Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Cilo Dağı'ndaki buzul bölgesinde meydana geldi. Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo'da buzulların üzerinde yürümeye başlayan 4 kişi, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düşerken, haber verilmesi üzerine bölgede hazır bulunan Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği’nin arama kurtarma ekipleri (YEKDASDER) seferber olarak çalışmalarına başladı. Yapılan ilk çalışmalar sonucu 2 kişi kaldıkları yerden zorlu bir mücadele ile kurtardılar.
Kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi veren YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, “Malumunuz üzere olay olduğu zaman biz dernek olarak ekibimiz ile birlikte aşağıda idik. Kaybolan ekibinin liderleri can havliyle aşağı inerek yanımıza geldi. Dört arkadaşımız buzulların çökmesiyle düştü dedi. Biz de arkadaşı jandarma ekibini ve AFAD bilgilendirmesini istedik. Biz de o an gruptan doktor, HAK Arama Kurtarma ve AFAD gönülleri olarak buzullara intikal ettik. Olay yerine ilk olarak biz vardık. 4 kişiden ikisini aşağıda buzullarda sesini duyduk ve ilk başta bilinci yerinde olup olmadığını doktor arkadaşımızla birlikte kontrol ettik. Birinin bilinci yerinde idi diğer kişi ise aldığı darbeden dolayı bilinci yerinde değildi. Bölgede Van'dan olan ekip arkadaşları ile birlikte 2 kişiyi sağ çıkardık. Diğer arkadaşları ise gelen AFAD, JAK ve UMKE ekiplerine alanı bıraktık. Çok üzgünüz Allah'tan yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Diğer arkadaşların ailelerine Allah'tan sabır diliyoruz. Allah yar yardımcıları olsun” dedi.
YEKDASDER üyesi olan İslam Gürdal ise, “Doğa fotografçısıyım. Bugün sabah erken saatlerde 45 kişilik ekiple cennet ve cehennem vadisi şelalesine doğa yürüyüşü yapmak için buzullara doğru çıkmak üzereyken 4 kişilik bir ekibin şelalenin orada yarıkların içine düştüğü haberi aldık. Kurtarma ekibi olarak hemen olay yerine vardık. 2 kişiyi kendi imkanlarımızla kurtardık. Ulaşamadığımız 2 kişiye ise her ihtimale karşı üzerimizde ne kadar elbise varsa yarıkların içinde aşağı attık belki giyip hayata tutunurlar. Tek dileğimiz 2 arkadaşın sağ salim oradan çıkmaları” ifadelerini kullandı.
Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgede kaybolan 4 kişiden 2'si bölgedeki ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
TÜRKİYE
Cilo buzullarındaki kayıp 4 kişi bulundu: 2'si kurtarıldı, 2'si için çalışmalar sürüyor
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