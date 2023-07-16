https://sputniknews.com.tr/20230716/cilo-buzullarindaki-kayip-4-kisi-bulundu-2si-kurtarildi-2si-icin-calismalar-suruyor-1073587512.html

Cilo buzullarındaki kayıp 4 kişi bulundu: 2'si kurtarıldı, 2'si için çalışmalar sürüyor

Cilo buzullarındaki kayıp 4 kişi bulundu: 2'si kurtarıldı, 2'si için çalışmalar sürüyor

Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgede kaybolan 4 kişiden 2'si bölgedeki ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı, 2 kişiyi... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T16:09+0300

2023-07-16T16:09+0300

2023-07-16T16:09+0300

türkiye

hakkari

cilo dağı

kayıp

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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, buzulların bulunduğu bölgeye gezmeye giden 18 doğaseverden 4'ünün kaybolduğu ihbarının yapıldığını söyledi.İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve karakol ekiplerinin yönlendirildiğini belirten Akbıyık, Kara Kuvvetleri Komutanlığının da helikopter desteği verdiğini kaydetti.Helikopterle bölgeyi havadan incelediğini ifade eden Akbıyık, ekiplerin fedakarca yürüttüğü çalışma sonucu kayıp 4 kişiden 2'sinin yaralı kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Akbıyık, yerleri tespit edilen diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230712/sosyal-medyadan-ogrendiler-16-daireyi-39-kisiye-satti-kayiplara-karisti-1073448944.html

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