https://sputniknews.com.tr/20230716/cilo-buzullarindaki-kayip-4-kisi-bulundu-2si-kurtarildi-2si-icin-calismalar-suruyor-1073587512.html
Cilo buzullarındaki kayıp 4 kişi bulundu: 2'si kurtarıldı, 2'si için çalışmalar sürüyor
Cilo buzullarındaki kayıp 4 kişi bulundu: 2'si kurtarıldı, 2'si için çalışmalar sürüyor
Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgede kaybolan 4 kişiden 2'si bölgedeki ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı, 2 kişiyi... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T16:09+0300
2023-07-16T16:09+0300
2023-07-16T16:09+0300
türkiye
hakkari
cilo dağı
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073587354_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_8643f4b1a8ef380dbd629c125f6609fe.jpg
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, buzulların bulunduğu bölgeye gezmeye giden 18 doğaseverden 4'ünün kaybolduğu ihbarının yapıldığını söyledi.İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve karakol ekiplerinin yönlendirildiğini belirten Akbıyık, Kara Kuvvetleri Komutanlığının da helikopter desteği verdiğini kaydetti.Helikopterle bölgeyi havadan incelediğini ifade eden Akbıyık, ekiplerin fedakarca yürüttüğü çalışma sonucu kayıp 4 kişiden 2'sinin yaralı kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Akbıyık, yerleri tespit edilen diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230712/sosyal-medyadan-ogrendiler-16-daireyi-39-kisiye-satti-kayiplara-karisti-1073448944.html
türkiye
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073587354_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_172c6ecc9e5913a4db299e983e572d2a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakkari, cilo dağı, kayıp
hakkari, cilo dağı, kayıp
Cilo buzullarındaki kayıp 4 kişi bulundu: 2'si kurtarıldı, 2'si için çalışmalar sürüyor
Abone ol
Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgede kaybolan 4 kişiden 2'si bölgedeki ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, buzulların bulunduğu bölgeye gezmeye giden 18 doğaseverden 4'ünün kaybolduğu ihbarının yapıldığını söyledi.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve karakol ekiplerinin yönlendirildiğini belirten Akbıyık, Kara Kuvvetleri Komutanlığının da helikopter desteği verdiğini kaydetti.
Helikopterle bölgeyi havadan incelediğini ifade eden Akbıyık, ekiplerin fedakarca yürüttüğü çalışma sonucu kayıp 4 kişiden 2'sinin yaralı kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Akbıyık, yerleri tespit edilen diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.