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https://sputniknews.com.tr/20230712/sosyal-medyadan-ogrendiler-16-daireyi-39-kisiye-satti-kayiplara-karisti-1073448944.html
Sosyal medyadan öğrendiler: 16 daireyi 39 kişiye sattı, kayıplara karıştı
Sosyal medyadan öğrendiler: 16 daireyi 39 kişiye sattı, kayıplara karıştı
Batman’da bir müteahhidin 16 dairelik binayı toplamda 39 kişiye satarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşları dolandırdığı öne sürüldü. Mağdurlar sosyal medyada... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T08:33+0300
2023-07-12T08:33+0300
türkiye
batman
müteahhit
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Yaklaşık 2 yıldır Batman’da faaliyet gösteren bir müteahhit, iddiaya göre yapacağı dairelerin parasını alıp, birçok daireyi de birden fazla kişiye satarak kayıplara karıştı. Hilal Mahallesi’nde inşa halinde olan dairelerin bazılarının sadece temellerinin atıldığı, bazılarının ise dış cephelerinin bittiği görüldü.Sosyal medyadan sözleşmeleri paylaştılar 12. ayda evlerini teslim almayı bekleyen müşteriler, müteahhitten haber alamayınca durumu araştırmaya başladı. Kendileri gibi o bölgeden ev satın alanlara ulaşarak aralarında sosyal medya üzerinden grup kuran mağdur vatandaşlar, birbirlerine attıkları sözleşmelerin ardından gerçek ortaya çıktı.23 tapusuz alıcıTanıştığı müteahhide evini, arabasını satarak bütün parasını verdiğini ileri süren Reşit Bazma ise "Ben yaklaşık 8-9 ay önce küçük ve dar olduğu için kendi evimi sattım. Ensar D. ile tanıştım. Ensar D. ile '4-5 ay içinde dairen hazır olacak' gibi konuşmalar geçti aramızda. Ben de ona güvenerek ve inanarak dairemi ve arabamı satarak bütün paramı ona verdim. Sonradan biz öğrendik ki Ensar D. bu tapuları başkalarına vermiş. Bizim elimizde senetlerimiz ve sözleşmelerimiz var. Bu daireyi hem bana, hem birkaç arkadaşıma daha satmış. Yani şu anda mevcut dairemin tapulu bir sahibi var, ben ve başka bir arkadaşımız ise tapusuz sahibiyiz. Devletimize ve yetkililerimize sesleniyoruz, Ensar D.'den şikayetçiyiz. Ensar D.'ye ulaşıp bu sorunumuzu çözmeleri konusunda ricada bulunuyoruz. Şu anda 16 tane alıcı olacağına 23 tane tapusuz alıcı var ortada" diye konuştu.Birikmiş bütün parasını verdiDaire alacağı için altınlarını bozdurup birikmiş bütün parasını müteahhide verdiğini iddia eden Aziz Zengin de şunları söyledi: "Bir müteahhit ile tanıştım. İnşaata geldiğimizde kendisi 'burası' diyerek ağzı çok güzel laf yaptı. Bu daireyi bana sattı. 'Bu daire bitirilecek ve anahtar teslimi yapılacak' dedi. Ödemenin yarısı önceden yarısı da anahtar teslimi sırasında olacaktı. Ben de gittim hanıma söyledim. Kendisine daire alacağımızı söyleyip altınlarımızı bozdurduk. Biraz birikmişimiz vardı onu da verdik. Şimdi ne adam ortada ne de kimse gelip gidiyor. Sadece şunu istiyoruz, bir yetkili araya girsin veya derdimize bir çare bulsun. Adam da ortalıkta yok. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani adam bu evi bana sattı, elimde kaşeli dekontlarım ve sözleşmelerim var ama adam ortalıkta yok."
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batman, müteahhit
batman, müteahhit

Sosyal medyadan öğrendiler: 16 daireyi 39 kişiye sattı, kayıplara karıştı

08:33 12.07.2023
© İHABatman
Batman - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© İHA
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Batman’da bir müteahhidin 16 dairelik binayı toplamda 39 kişiye satarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşları dolandırdığı öne sürüldü. Mağdurlar sosyal medyada grup kurarak sözleşmelerini birbirlerine gönderince gerçek ortaya çıktı.
Yaklaşık 2 yıldır Batman’da faaliyet gösteren bir müteahhit, iddiaya göre yapacağı dairelerin parasını alıp, birçok daireyi de birden fazla kişiye satarak kayıplara karıştı. Hilal Mahallesi’nde inşa halinde olan dairelerin bazılarının sadece temellerinin atıldığı, bazılarının ise dış cephelerinin bittiği görüldü.

Sosyal medyadan sözleşmeleri paylaştılar

12. ayda evlerini teslim almayı bekleyen müşteriler, müteahhitten haber alamayınca durumu araştırmaya başladı. Kendileri gibi o bölgeden ev satın alanlara ulaşarak aralarında sosyal medya üzerinden grup kuran mağdur vatandaşlar, birbirlerine attıkları sözleşmelerin ardından gerçek ortaya çıktı.

23 tapusuz alıcı

Tanıştığı müteahhide evini, arabasını satarak bütün parasını verdiğini ileri süren Reşit Bazma ise "Ben yaklaşık 8-9 ay önce küçük ve dar olduğu için kendi evimi sattım. Ensar D. ile tanıştım. Ensar D. ile '4-5 ay içinde dairen hazır olacak' gibi konuşmalar geçti aramızda. Ben de ona güvenerek ve inanarak dairemi ve arabamı satarak bütün paramı ona verdim. Sonradan biz öğrendik ki Ensar D. bu tapuları başkalarına vermiş. Bizim elimizde senetlerimiz ve sözleşmelerimiz var. Bu daireyi hem bana, hem birkaç arkadaşıma daha satmış. Yani şu anda mevcut dairemin tapulu bir sahibi var, ben ve başka bir arkadaşımız ise tapusuz sahibiyiz. Devletimize ve yetkililerimize sesleniyoruz, Ensar D.'den şikayetçiyiz. Ensar D.'ye ulaşıp bu sorunumuzu çözmeleri konusunda ricada bulunuyoruz. Şu anda 16 tane alıcı olacağına 23 tane tapusuz alıcı var ortada" diye konuştu.

Birikmiş bütün parasını verdi

Daire alacağı için altınlarını bozdurup birikmiş bütün parasını müteahhide verdiğini iddia eden Aziz Zengin de şunları söyledi:
"Bir müteahhit ile tanıştım. İnşaata geldiğimizde kendisi 'burası' diyerek ağzı çok güzel laf yaptı. Bu daireyi bana sattı. 'Bu daire bitirilecek ve anahtar teslimi yapılacak' dedi. Ödemenin yarısı önceden yarısı da anahtar teslimi sırasında olacaktı. Ben de gittim hanıma söyledim. Kendisine daire alacağımızı söyleyip altınlarımızı bozdurduk. Biraz birikmişimiz vardı onu da verdik. Şimdi ne adam ortada ne de kimse gelip gidiyor. Sadece şunu istiyoruz, bir yetkili araya girsin veya derdimize bir çare bulsun. Adam da ortalıkta yok. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani adam bu evi bana sattı, elimde kaşeli dekontlarım ve sözleşmelerim var ama adam ortalıkta yok."
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