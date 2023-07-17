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https://sputniknews.com.tr/20230717/christopher-nolan-akilli-telefon-tasimiyorum-senaryolari-internetsiz-bilgisayarda-yaziyorum-1073621756.html
Christopher Nolan: Akıllı telefon taşımıyorum, senaryoları internetsiz bilgisayarda yazıyorum
Christopher Nolan: Akıllı telefon taşımıyorum, senaryoları internetsiz bilgisayarda yazıyorum
Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan, akıllı telefon taşımadığını, e-posta hesabına girmediğini ve senrayo yazarken internete bağlı olmayan bir bilgisayar... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T15:20+0300
2023-07-17T15:28+0300
yaşam
christopher nolan
yönetmen
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akıllı telefon
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Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon ile birlikte The Hollywood Reporter'a konuşan 'Oppenheimer' filminin yönetmeni Christopher Nolan, günlük işlerini eski usul yöntemlerle yapmayı tercih ettiğini, teknolojiyle arasının pek iyi olmadığını söyledi."Çocuklarım muhtemelen benim tam bir luddit (yeniliğe karşı kimse) olduğumu düşünecekler" diyen Nolan, "Aslında bu tanıma direnirdim. Bence teknoloji ve sağladığı faydalar inanılmaz. Buna ne kadar dahil olacağım ise benim kendi kişisel tercihim" ifadesini kullandı. Teknolojiye karşı olmadığını söyleyen ABD'li yönetmen, işlerinden kendisini alıkoyduğunu düşündüğü için mesafeli olduğunu belirtti. Nolan, "Malzememi üretip kendi senaryolarımı yazıyorsam tüm gün akıllı telefon başında olmam benim için pek yararlı olmaz" dedi.Senaryoları da bazen elden veriyorÜnlü sanatçı, işleri eski usullerle yapma tercihinin, senaryolarını oyunculara göndermek için kullandığı yöntemlere kadar uzandığını söyledi.52 yaşındaki film yapımcısı, e-posta kullanmak yerine senaryoları şahsen elden teslim etmeyi tercih ettiğini, hatta Cilian Murphy'yi görmek için İrlanda'ya uçtuğunu ve oyuncunun senaryoyu okumasını beklediğini ifade etti.Öte yandan bu, usta yönetmenin teknoloji tercihlerine ilişkin ilk demeci değil. Nolan, Aralık 2020'de People dergisine verdiği röportajda da, sıkıldığında internete kolayca erişmek istemediği için zaman zaman küçük bir kapaklı telefon taşıdığını söyledi.Ekim 2014'te de New York Times, Nolan'ın bir e-posta adresine sahip olmadığını ve e-postalarını asistanının yönettiğini yazmıştı.Prestij (The Prestige), Yıldızlararası (Interstellar), Başlangıç (Inception), 'Batman' ve Akıl Defteri (Memento) gibi filmlerin yönetmeni Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi 'Oppenheimer', 21 Temmuz'da vizyona girecek.
https://sputniknews.com.tr/20230714/galayi-bir-anda-terk-ettiler-oppenheimer-film-ekibi-greve-gitti-1073544275.html
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christopher nolan, yönetmen, film, teknoloji, akıllı telefon, senaryo, internet, bilgisayar
christopher nolan, yönetmen, film, teknoloji, akıllı telefon, senaryo, internet, bilgisayar

Christopher Nolan: Akıllı telefon taşımıyorum, senaryoları internetsiz bilgisayarda yazıyorum

15:20 17.07.2023 (güncellendi: 15:28 17.07.2023)
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAChristopher Nolan
Christopher Nolan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
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Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan, akıllı telefon taşımadığını, e-posta hesabına girmediğini ve senrayo yazarken internete bağlı olmayan bir bilgisayar kullandığını açıkladı.
Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon ile birlikte The Hollywood Reporter'a konuşan 'Oppenheimer' filminin yönetmeni Christopher Nolan, günlük işlerini eski usul yöntemlerle yapmayı tercih ettiğini, teknolojiyle arasının pek iyi olmadığını söyledi.
"Çocuklarım muhtemelen benim tam bir luddit (yeniliğe karşı kimse) olduğumu düşünecekler" diyen Nolan, "Aslında bu tanıma direnirdim. Bence teknoloji ve sağladığı faydalar inanılmaz. Buna ne kadar dahil olacağım ise benim kendi kişisel tercihim" ifadesini kullandı.
Teknolojiye karşı olmadığını söyleyen ABD'li yönetmen, işlerinden kendisini alıkoyduğunu düşündüğü için mesafeli olduğunu belirtti.
Nolan, "Malzememi üretip kendi senaryolarımı yazıyorsam tüm gün akıllı telefon başında olmam benim için pek yararlı olmaz" dedi.

Senaryoları da bazen elden veriyor

Ünlü sanatçı, işleri eski usullerle yapma tercihinin, senaryolarını oyunculara göndermek için kullandığı yöntemlere kadar uzandığını söyledi.
52 yaşındaki film yapımcısı, e-posta kullanmak yerine senaryoları şahsen elden teslim etmeyi tercih ettiğini, hatta Cilian Murphy'yi görmek için İrlanda'ya uçtuğunu ve oyuncunun senaryoyu okumasını beklediğini ifade etti.
Öte yandan bu, usta yönetmenin teknoloji tercihlerine ilişkin ilk demeci değil.
Nolan, Aralık 2020'de People dergisine verdiği röportajda da, sıkıldığında internete kolayca erişmek istemediği için zaman zaman küçük bir kapaklı telefon taşıdığını söyledi.
Ekim 2014'te de New York Times, Nolan'ın bir e-posta adresine sahip olmadığını ve e-postalarını asistanının yönettiğini yazmıştı.
Prestij (The Prestige), Yıldızlararası (Interstellar), Başlangıç (Inception), 'Batman' ve Akıl Defteri (Memento) gibi filmlerin yönetmeni Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi 'Oppenheimer', 21 Temmuz'da vizyona girecek.
Christopher Nolan imzalı 'Oppenheimer' filmi yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Dün akşam Londra prömiyerine katılan film ekibi, kırmızı halıda poz verdikten sonra Hollywood aktörlerinin başlattığı greve katılmak için prömiyeri terk etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
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Galayı bir anda terk ettiler: 'Oppenheimer' film ekibi greve gitti
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