https://sputniknews.com.tr/20230717/belarus-sinir-muhafizlari-ukraynaya-ait-bir-ihayi-onledi-1073635424.html

Belarus sınır muhafızları Ukrayna’ya ait bir İHA’yı önledi

Belarus sınır muhafızları Ukrayna’ya ait bir İHA’yı önledi

Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, Ukrayna’ya ait keşif işlevli bir insansız hava aracının (İHA) önlendiğini duyurdu. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T21:52+0300

2023-07-17T21:52+0300

2023-07-17T21:52+0300

ukrayna krizi

belarus

ukrayna

insansız hava aracı

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Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Belarus sınır muhafızları, sınır bölgesinde keşif faaliyetlerinde bulunan Ukrayna’ya ait bir İHA’yı önledi.Açıklamada, “Sıradaki olay 16 Temmuz'da Bragin bölgesinde kayıtlara geçti. Dinyeper Nehri’ndeki sınırı koruma görevini yerine getiren sınır devriyesi, Ukrayna tarafından gelerek sınırı yasadışı olarak geçen bir insansız hava aracı tespit etti” ifadelerine yer verildi.Sınır müfrezesinin elektronik harp silahı kullanarak Ukrayna’ya ait insansız hava aracını önlediğine dikkat çeken sınır muhafızları, İHA’nın zorunlu olarak suya düşürüldüğünü kaydetti.Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, Ukrayna’nın Belarus’a kasıtlı olarak insansız hava araçları yollayarak provokasyonlara devam ettiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230707/polonya-belarus-sinirina-ilave-1000-asker-gonderiyor-1073295244.html

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