https://sputniknews.com.tr/20230707/polonya-belarus-sinirina-ilave-1000-asker-gonderiyor-1073295244.html
Polonya, Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderiyor
Polonya, Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderiyor
Polonya Genelkurmay Başkanlığı, Belarus sınırına 1000 asker ve 200 adet askeri teçhizat takviye edileceğini belirtti. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T22:52+0300
2023-07-07T22:52+0300
2023-07-07T22:52+0300
ukrayna krizi
polonya
belarus
asker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063491358_0:107:3070:1834_1920x0_80_0_0_b05e55f32356a2f0fd3f4cdbfebd7206.jpg
Polonya Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Polonya’nın doğusundaki varlığımızı güçlendiriyoruz. 12 ve 17. mekanize tugaylardan bin asker ve yaklaşık 200 adet teçhizat Polonya’nın doğusuna taşınacak” ifadesine yer verildi.Amacın, 'sınırdaki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine anında yanıt verme iradesini ve yeteneğini göstermek' olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230331/belarus-birlikleri-polonya-ve-litvanya-sinirindaki-grodnoda-talime-basladi-1069019921.html
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063491358_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_fc5a298800bf2de8c1533e2e5a2e76bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, belarus, asker
Polonya, Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderiyor
Abone ol
Polonya Genelkurmay Başkanlığı, Belarus sınırına 1000 asker ve 200 adet askeri teçhizat takviye edileceğini belirtti.
Polonya Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Polonya’nın doğusundaki varlığımızı güçlendiriyoruz. 12 ve 17. mekanize tugaylardan bin asker ve yaklaşık 200 adet teçhizat Polonya’nın doğusuna taşınacak” ifadesine yer verildi.
Amacın, 'sınırdaki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine anında yanıt verme iradesini ve yeteneğini göstermek' olduğu belirtildi.