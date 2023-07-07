https://sputniknews.com.tr/20230707/polonya-belarus-sinirina-ilave-1000-asker-gonderiyor-1073295244.html

Polonya, Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderiyor

Polonya, Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderiyor

Polonya Genelkurmay Başkanlığı, Belarus sınırına 1000 asker ve 200 adet askeri teçhizat takviye edileceğini belirtti. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T22:52+0300

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ukrayna krizi

polonya

belarus

asker

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Polonya Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Polonya’nın doğusundaki varlığımızı güçlendiriyoruz. 12 ve 17. mekanize tugaylardan bin asker ve yaklaşık 200 adet teçhizat Polonya’nın doğusuna taşınacak” ifadesine yer verildi.Amacın, 'sınırdaki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine anında yanıt verme iradesini ve yeteneğini göstermek' olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230331/belarus-birlikleri-polonya-ve-litvanya-sinirindaki-grodnoda-talime-basladi-1069019921.html

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