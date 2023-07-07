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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/polonya-belarus-sinirina-ilave-1000-asker-gonderiyor-1073295244.html
Polonya, Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderiyor
Polonya, Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderiyor
Polonya Genelkurmay Başkanlığı, Belarus sınırına 1000 asker ve 200 adet askeri teçhizat takviye edileceğini belirtti. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T22:52+0300
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ukrayna krizi
polonya
belarus
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Polonya Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Polonya’nın doğusundaki varlığımızı güçlendiriyoruz. 12 ve 17. mekanize tugaylardan bin asker ve yaklaşık 200 adet teçhizat Polonya’nın doğusuna taşınacak” ifadesine yer verildi.Amacın, 'sınırdaki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine anında yanıt verme iradesini ve yeteneğini göstermek' olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230331/belarus-birlikleri-polonya-ve-litvanya-sinirindaki-grodnoda-talime-basladi-1069019921.html
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polonya, belarus, asker
polonya, belarus, asker

Polonya, Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderiyor

22:52 07.07.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIPolonya- Ukrayna- Rusya
Polonya- Ukrayna- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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Polonya Genelkurmay Başkanlığı, Belarus sınırına 1000 asker ve 200 adet askeri teçhizat takviye edileceğini belirtti.
Polonya Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Polonya’nın doğusundaki varlığımızı güçlendiriyoruz. 12 ve 17. mekanize tugaylardan bin asker ve yaklaşık 200 adet teçhizat Polonya’nın doğusuna taşınacak” ifadesine yer verildi.
Amacın, 'sınırdaki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine anında yanıt verme iradesini ve yeteneğini göstermek' olduğu belirtildi.
Belarus'ta askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
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Belarus birlikleri, Polonya ve Litvanya sınırındaki Grodno'da talime başladı
31 Mart, 20:34
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