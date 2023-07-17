https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-tunctan-orman-yanginlarina-iliskin-aciklama-7-supheli-tespit-edildi-1073607085.html

Bakan Tunç'tan orman yangınlarına ilişkin açıklama: 7 şüpheli tespit edildi

Bakan Tunç'tan orman yangınlarına ilişkin açıklama: 7 şüpheli tespit edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10-17 Temmuz tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T11:02+0300

2023-07-17T11:02+0300

2023-07-17T11:02+0300

türkiye

yılmaz tunç

orman yangını

soruşturma

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangıları hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, toplamda 7 şüpheli tespit edildiğini belirtti. Bakan Tunç şunları kaydetti:"10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen’de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

https://sputniknews.com.tr/20230717/hataydaki-orman-yangininda-son-durum-havadan-mudahale-tekrar-basladi-1073601220.html

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yılmaz tunç, orman yangını, soruşturma