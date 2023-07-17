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https://sputniknews.com.tr/20230717/hataydaki-orman-yangininda-son-durum-havadan-mudahale-tekrar-basladi-1073601220.html
Hatay'daki orman yangınında son durum: Havadan müdahale tekrar başladı
Hatay'daki orman yangınında son durum: Havadan müdahale tekrar başladı
Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan müdahale tekrardan başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durum hakkında... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T06:47+0300
2023-07-17T07:14+0300
türkiye
hatay
orman yangını
soruşturma
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Hatay’ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangını sürüyor. Orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan müdahale tekrardan başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti. İhbar üzerine bölgeye 21 helikopter, 9 uçak, 59 arazöz, 500 personel sevk edildi. Yangına müdahalede bulunan ekiplere askeri helikopterler de destek verdi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.Bakan Yerlikaya, Belen'in Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşların riskli olan bölgelerden başlamak üzere tahliye edildiğine dikkati çekerek, "Üzüntüyle şunu söylememiz lazım, yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Bunlarla da ilgili AFAD gerekli çalışmalara sabahtan itibaren başlayacak" dedi.Yangının çıkış sebebiyle ilgili açıklamaYangının çıkış sebebi hakkında bilgi veren Yerlikaya, şöyle devam etti:"Yangının sebebinin nereden kaynaklandığıyla ilgili jandarmamız başından beri titizlikle çalıştı. Elindeki bilgiler, görgü tanıkları ışığında Soğukoluk mahallemiz Armutçuk mevkisinde 2 kişi, bir evde bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmadan sonra bir ateş yakıyorlar. Maalesef bunu kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Adli soruşturma başlatıldı ve bu vatandaşlar hakkında da şu anda yakalama kararı verildi ve yakalandı."Arazöz kazasında bir bebek hayatını kaybettiBir gazetecinin, söndürme çalışmasında bir kazanın meydana geldiği yönündeki sorusu üzerine Yerlikaya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bilgi istedi. Masatlı, "Arazöz yolda giderken trafik kazası oluyor ve araçtaki bir bebek ölüyor" dedi.Soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki orman yangınlarının çıkış sebebiyle ilgili adli soruşturmalar başlatıldığını, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangına ilişkin ise 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Hatay, Mersin ve Çanakkale illerimiz başta olmak üzere değişik alanlarda çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinesinde söndürme çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valiliklerimiz ve AFAD tarafından riskli alanlardaki vatandaşlarımızın yerleşim yerlerinden tahliyeleri devam etmektedir. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili adli soruşturmalar derhal başlatılmış olup, Hatay Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde çıkan orman yangını soruşturmasında iki şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturmalar devam etmektedir."Mersin ve Çanakkale'de orman yangınıMersin ve Çanakkale'de de orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çanakkale'deki orman yangınına sabahın ilk saatleriyle beraber havadan müdahale başladı.İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Yangın saat 16.31 itibariyle başladı. 11 dakika sonra müdahale edilmiştir. Yangına 5 uçak, 7 helikopter ile müdahale edildi. Akşam saatlerinden sonra hava araçları maalesef müdahale edemedi. Sabah ışıklarıyla birlikte yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Şuana kadar önemli bir can kaybı anlamında bir zayiat veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kaybı yok. Boşaltılan 1 köy var. Etkilenen köylerimiz var. Bugünkü yangının önemli bir kısmı tarım arazileri ve orman arazilerinden oluşuyor. Sabah ışıklarıyla birlikte yanan alan miktarı özellikle tarım arazilerinde ve orman alanlarındaki net miktar ortaya çıkacak. Yangın şiddetini önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Rüzgar da şu anda görüldüğü gibi çok şiddetli değil. Sabahın ışıklarıyla birlikte tamamen yangının sönmesini bekliyoruz. 50’nin üzerinde arazöz, komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları, orman teşkilatının arazözleri, su tankerleri, iş makinalarıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. 500’den fazla insan gücümüz var. AFAD ekipleri burada, UMKE'den arkadaşlarımız beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede en az zayiatla bu yangını da atlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-yardimcilari-karaloglu-ve-tiryaki-canakkalede-1631de-baslayan-yangin-devam-ediyor-1073600127.html
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hatay, orman yangını, soruşturma
hatay, orman yangını, soruşturma

Hatay'daki orman yangınında son durum: Havadan müdahale tekrar başladı

06:47 17.07.2023 (güncellendi: 07:14 17.07.2023)
© AA / Mert Murat YaşarHatay
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA / Mert Murat Yaşar
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Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan müdahale tekrardan başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durum hakkında yaptığı açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Hatay’ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangını sürüyor. Orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan müdahale tekrardan başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti. İhbar üzerine bölgeye 21 helikopter, 9 uçak, 59 arazöz, 500 personel sevk edildi. Yangına müdahalede bulunan ekiplere askeri helikopterler de destek verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Yerlikaya, Belen'in Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşların riskli olan bölgelerden başlamak üzere tahliye edildiğine dikkati çekerek, "Üzüntüyle şunu söylememiz lazım, yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Bunlarla da ilgili AFAD gerekli çalışmalara sabahtan itibaren başlayacak" dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili açıklama

Yangının çıkış sebebi hakkında bilgi veren Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Yangının sebebinin nereden kaynaklandığıyla ilgili jandarmamız başından beri titizlikle çalıştı. Elindeki bilgiler, görgü tanıkları ışığında Soğukoluk mahallemiz Armutçuk mevkisinde 2 kişi, bir evde bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmadan sonra bir ateş yakıyorlar. Maalesef bunu kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Adli soruşturma başlatıldı ve bu vatandaşlar hakkında da şu anda yakalama kararı verildi ve yakalandı."

Arazöz kazasında bir bebek hayatını kaybetti

Bir gazetecinin, söndürme çalışmasında bir kazanın meydana geldiği yönündeki sorusu üzerine Yerlikaya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bilgi istedi. Masatlı, "Arazöz yolda giderken trafik kazası oluyor ve araçtaki bir bebek ölüyor" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki orman yangınlarının çıkış sebebiyle ilgili adli soruşturmalar başlatıldığını, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangına ilişkin ise 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Hatay, Mersin ve Çanakkale illerimiz başta olmak üzere değişik alanlarda çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinesinde söndürme çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valiliklerimiz ve AFAD tarafından riskli alanlardaki vatandaşlarımızın yerleşim yerlerinden tahliyeleri devam etmektedir. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili adli soruşturmalar derhal başlatılmış olup, Hatay Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde çıkan orman yangını soruşturmasında iki şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturmalar devam etmektedir."

Mersin ve Çanakkale'de orman yangını

Mersin ve Çanakkale'de de orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çanakkale'deki orman yangınına sabahın ilk saatleriyle beraber havadan müdahale başladı.
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Yangın saat 16.31 itibariyle başladı. 11 dakika sonra müdahale edilmiştir. Yangına 5 uçak, 7 helikopter ile müdahale edildi. Akşam saatlerinden sonra hava araçları maalesef müdahale edemedi. Sabah ışıklarıyla birlikte yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Şuana kadar önemli bir can kaybı anlamında bir zayiat veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kaybı yok. Boşaltılan 1 köy var. Etkilenen köylerimiz var. Bugünkü yangının önemli bir kısmı tarım arazileri ve orman arazilerinden oluşuyor. Sabah ışıklarıyla birlikte yanan alan miktarı özellikle tarım arazilerinde ve orman alanlarındaki net miktar ortaya çıkacak. Yangın şiddetini önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Rüzgar da şu anda görüldüğü gibi çok şiddetli değil. Sabahın ışıklarıyla birlikte tamamen yangının sönmesini bekliyoruz. 50’nin üzerinde arazöz, komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları, orman teşkilatının arazözleri, su tankerleri, iş makinalarıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. 500’den fazla insan gücümüz var. AFAD ekipleri burada, UMKE'den arkadaşlarımız beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede en az zayiatla bu yangını da atlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
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Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki Çanakkale'de: '16.31’de başlayan yangın devam ediyor'
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