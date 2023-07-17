https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-mehmet-simsek-vatan-partisini-sosyal-medya-hesabindan-engelledi-1073616373.html
Bakan Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni sosyal medya hesabından engelledi
Bakan Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni sosyal medya hesabından engelledi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Vatan Partisi'ni engelledi. Vatan Partisi ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T13:21+0300
2023-07-17T13:21+0300
2023-07-17T13:21+0300
politika
vatan partisi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
engelleme
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Vatan Partisi'ni engelledi.Engellendiğine dair uyarı yazısını Twitter'dan paylaşan Vatan Partisi "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/abdulkadir-selvi-mehmet-simsek-ve-ekibinin-ekonomide-cok-basarili-olacaklarina-inancim-tam-1072521379.html
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vatan partisi, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, engelleme
vatan partisi, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, engelleme
Bakan Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni sosyal medya hesabından engelledi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Vatan Partisi'ni engelledi. Vatan Partisi ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Vatan Partisi'ni engelledi.
Engellendiğine dair uyarı yazısını Twitter'dan paylaşan Vatan Partisi "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" dedi.