vatan partisi, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, engelleme

vatan partisi, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, engelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Vatan Partisi'ni engelledi.Engellendiğine dair uyarı yazısını Twitter'dan paylaşan Vatan Partisi "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Vatan Partisi'ni engelledi. Vatan Partisi ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

Bakan Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni sosyal medya hesabından engelledi

© AA / Aytaç Ünal Mehmet Şimşek © AA / Aytaç Ünal

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Vatan Partisi'ni engelledi. Vatan Partisi ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" dedi.