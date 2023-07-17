https://sputniknews.com.tr/20230717/abdli-uzman-de-zayas-nato-insanoglunun-varligina-yonelik-en-buyuk-tehdit-1073636423.html
ABD’li uzman De Zayas: NATO, insanoğlunun varlığına yönelik en büyük tehdit
ABD’li uzman De Zayas: NATO, insanoğlunun varlığına yönelik en büyük tehdit
Küba asıllı ABD’li avukat ve yazar Alfred-Maurice de Zayas, NATO’nun tüm dünya ve insanoğlunun güvenliği için en büyük tehdit olarak kabul edilmesi gerektiğini... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T22:11+0300
2023-07-17T22:11+0300
2023-07-17T22:11+0300
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Alfred-Maurice de Zayas, Çinli Global Times gazetesi için kaleme aldığı yazısında, “Mesele şu ki, NATO kuvvetleri 1990’lardan beri savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlese de asıl bugün dünya toplumunun NATO’yu dünya ve insanoğlunun güvenliğine yönelik tehdit olarak kabul etmesi önemli. İttifakın sayısız provokasyonları, bir tür olarak hayatta kalmamız için en büyük tehdidi oluşturuyor” ifadelerini kullandı.Uzmanın görüşüne göre NATO, 'suç örgütü' olarak nitelendirilmeyi hak ediyor. De Zayas, ittifakın 1997’den bu yana, tüm dünyaya boyun eğdirmeye çalışan jeopolitik dev haline geldiğini kaydetti.Uygun yargı yetkisine sahip her bir mahkemenin, NATO askerlerini genel kabul görmüş yasalara uygun yargılayabileceğini yazan de Zayas, NATO güçlerinin Lahey ve Cenevre sözleşmelerine yönelik işlediği sayısız ihlallerin iyi bir şekilde belgelenmiş olmasının bunu mümkün kıldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230717/cin-medyasi-natonun-rusyanin-kaygilarini-hafifletmeyi-reddetmesi-ittifakin-kritik-hatasi-oldu-1073635880.html
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ABD’li uzman De Zayas: NATO, insanoğlunun varlığına yönelik en büyük tehdit
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Küba asıllı ABD’li avukat ve yazar Alfred-Maurice de Zayas, NATO’nun tüm dünya ve insanoğlunun güvenliği için en büyük tehdit olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.
Alfred-Maurice de Zayas, Çinli Global Times gazetesi için kaleme aldığı yazısında, “Mesele şu ki, NATO kuvvetleri 1990’lardan beri savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlese de asıl bugün dünya toplumunun NATO’yu dünya ve insanoğlunun güvenliğine yönelik tehdit olarak kabul etmesi önemli. İttifakın sayısız provokasyonları, bir tür olarak hayatta kalmamız için en büyük tehdidi oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Uzmanın görüşüne göre NATO, 'suç örgütü' olarak nitelendirilmeyi hak ediyor. De Zayas, ittifakın 1997’den bu yana, tüm dünyaya boyun eğdirmeye çalışan jeopolitik dev haline geldiğini kaydetti.
Uygun yargı yetkisine sahip her bir mahkemenin, NATO askerlerini genel kabul görmüş yasalara uygun yargılayabileceğini yazan de Zayas, NATO güçlerinin Lahey ve Cenevre sözleşmelerine yönelik işlediği sayısız ihlallerin iyi bir şekilde belgelenmiş olmasının bunu mümkün kıldığını belirtti.