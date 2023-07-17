https://sputniknews.com.tr/20230717/abd-medyasi-tek-bir-rus-tanki-ukraynanin-saldirisini-durdurdu-1073636525.html
ABD medyası: Tek bir Rus tankı Ukrayna’nın saldırısını durdurdu
ABD medyası: Tek bir Rus tankı Ukrayna’nın saldırısını durdurdu
Forbes, tek bir Rus tankının, mürettebatının sergilediği cesaret sayesinde, Ukrayna ordusunun agresif saldırısını durdurmayı başardığını belirtti. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T22:15+0300
2023-07-17T22:15+0300
2023-07-17T22:15+0300
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David Axe imzalı yazıda, Ukrayna ordusunun hafif ve ağır teçhizat kullanarak ani ve kurnaz taktiğe başvurduğu belirtilerek, “Deniz piyade ekipleri açık bir şekilde destek tanklarının çok önünde giderek başarılarını sağlama almak için gereken ağır ateş desteğini geride bırakıyordu… Beklenmedik bir şekilde tek bir Rus tankın ortaya çıkması galiba saldırıyı bozdu” ifadelerine yer verildi.Bu tür operasyonlarda, saldıran güçlerin yarısı aşırı hızlı ilerliyorsa önlerine çıkan tek bir ‘sert engelin’ bile tüm saldırıyı bozguna uğratabildiğini anlatan gazeteci, “Misal bu olayda, bu engel yalnız Rus tankıydı. Mürettebatı, daha büyük ve hızlı Ukraynalı güçlere karşı koymaktan ve savaşmaktan korkmadı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230717/cin-medyasi-natonun-rusyanin-kaygilarini-hafifletmeyi-reddetmesi-ittifakin-kritik-hatasi-oldu-1073635880.html
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rusya, ukrayna, tank
ABD medyası: Tek bir Rus tankı Ukrayna’nın saldırısını durdurdu
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Forbes, tek bir Rus tankının, mürettebatının sergilediği cesaret sayesinde, Ukrayna ordusunun agresif saldırısını durdurmayı başardığını belirtti.
David Axe imzalı yazıda, Ukrayna ordusunun hafif ve ağır teçhizat kullanarak ani ve kurnaz taktiğe başvurduğu belirtilerek, “Deniz piyade ekipleri açık bir şekilde destek tanklarının çok önünde giderek başarılarını sağlama almak için gereken ağır ateş desteğini geride bırakıyordu… Beklenmedik bir şekilde tek bir Rus tankın ortaya çıkması galiba saldırıyı bozdu” ifadelerine yer verildi.
Bu tür operasyonlarda, saldıran güçlerin yarısı aşırı hızlı ilerliyorsa önlerine çıkan tek bir ‘sert engelin’ bile tüm saldırıyı bozguna uğratabildiğini anlatan gazeteci, “Misal bu olayda, bu engel yalnız Rus tankıydı. Mürettebatı, daha büyük ve hızlı Ukraynalı güçlere karşı koymaktan ve savaşmaktan korkmadı” dedi.