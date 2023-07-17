https://sputniknews.com.tr/20230717/abd-medyasi-tek-bir-rus-tanki-ukraynanin-saldirisini-durdurdu-1073636525.html

ABD medyası: Tek bir Rus tankı Ukrayna’nın saldırısını durdurdu

ABD medyası: Tek bir Rus tankı Ukrayna’nın saldırısını durdurdu

Forbes, tek bir Rus tankının, mürettebatının sergilediği cesaret sayesinde, Ukrayna ordusunun agresif saldırısını durdurmayı başardığını belirtti. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T22:15+0300

2023-07-17T22:15+0300

2023-07-17T22:15+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063286271_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8460406656942e23c670ce79856fbc60.jpg

David Axe imzalı yazıda, Ukrayna ordusunun hafif ve ağır teçhizat kullanarak ani ve kurnaz taktiğe başvurduğu belirtilerek, “Deniz piyade ekipleri açık bir şekilde destek tanklarının çok önünde giderek başarılarını sağlama almak için gereken ağır ateş desteğini geride bırakıyordu… Beklenmedik bir şekilde tek bir Rus tankın ortaya çıkması galiba saldırıyı bozdu” ifadelerine yer verildi.Bu tür operasyonlarda, saldıran güçlerin yarısı aşırı hızlı ilerliyorsa önlerine çıkan tek bir ‘sert engelin’ bile tüm saldırıyı bozguna uğratabildiğini anlatan gazeteci, “Misal bu olayda, bu engel yalnız Rus tankıydı. Mürettebatı, daha büyük ve hızlı Ukraynalı güçlere karşı koymaktan ve savaşmaktan korkmadı” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230717/cin-medyasi-natonun-rusyanin-kaygilarini-hafifletmeyi-reddetmesi-ittifakin-kritik-hatasi-oldu-1073635880.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, tank