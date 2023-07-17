https://sputniknews.com.tr/20230717/1073621809.html

İlkay Gündoğan, Barcelona'ya imzayı attı

İlkay Gündoğan, Barcelona'ya imzayı attı

İlkay Gündoğan, yeni sezonun başlamasıyla birlikte birkaç hafta önce anlaştığı Barcelona’ya imzayı attı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T14:45+0300

2023-07-17T14:45+0300

2023-07-17T14:45+0300

spor

barcelona

ilkay gündoğan

imza

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Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için imza töreni düzenlendi. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın katıldığı törende; İlkay, İspanyol ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzaladı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı tüm kulvarlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Gündoğan, sezonun bitmesiyle birlikte Manchester City ile tekrar sözleşme imzalamamış ve Barcelona’yla anlaşıp tatile çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230626/ilkay-gundogan-resmen-barcelonada--1072866117.html

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barcelona, ilkay gündoğan, imza