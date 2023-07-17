https://sputniknews.com.tr/20230717/1073621809.html
İlkay Gündoğan, Barcelona'ya imzayı attı
İlkay Gündoğan, Barcelona'ya imzayı attı
İlkay Gündoğan, yeni sezonun başlamasıyla birlikte birkaç hafta önce anlaştığı Barcelona’ya imzayı attı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T14:45+0300
2023-07-17T14:45+0300
2023-07-17T14:45+0300
spor
barcelona
ilkay gündoğan
imza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073621529_0:0:1164:656_1920x0_80_0_0_a5ba67f0318852ed16066a165a18533f.jpg
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için imza töreni düzenlendi. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın katıldığı törende; İlkay, İspanyol ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzaladı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı tüm kulvarlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Gündoğan, sezonun bitmesiyle birlikte Manchester City ile tekrar sözleşme imzalamamış ve Barcelona’yla anlaşıp tatile çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230626/ilkay-gundogan-resmen-barcelonada--1072866117.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073621529_129:0:1164:776_1920x0_80_0_0_81042ec32e2ce252abe9b2743c416719.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
barcelona, ilkay gündoğan, imza
barcelona, ilkay gündoğan, imza
İlkay Gündoğan, Barcelona'ya imzayı attı
Abone ol
İlkay Gündoğan, yeni sezonun başlamasıyla birlikte birkaç hafta önce anlaştığı Barcelona’ya imzayı attı.
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için imza töreni düzenlendi. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın katıldığı törende; İlkay, İspanyol ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzaladı.
32 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı tüm kulvarlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Gündoğan, sezonun bitmesiyle birlikte Manchester City ile tekrar sözleşme imzalamamış ve Barcelona’yla anlaşıp tatile çıkmıştı.