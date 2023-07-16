https://sputniknews.com.tr/20230716/yunanistanda-onlarca-flamingonun-olumune-elektrik-kablolarinin-sebep-oldugu-ortaya-cikti-1073588844.html

Yunanistan'da onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı

Yunanistan'da onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı

Yunanistan’ın güneyindeki Messolongi kenti yakınlarında onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T17:09+0300

2023-07-16T17:09+0300

2023-07-16T17:09+0300

dünya

yunanistan

avrupa

flamingo

ölü

elektrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073588946_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_e543c84fe49e36cc4e62e023cfa8e1c3.jpg

Kuş bilimci Nikolaos Nulas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Turlida Gölü çevresinde binlerce flamingonun yaşadığını belirterek, bunlardan onlarcasının elektrik dağıtım şirketi DEDDİE'ye ait kablolara takılarak elektrik akımına kapıldığını kaydetti.Kabloların yer altına alınması gerektiğini vurgulayan Nulas, "Bu hafta da pelikanlar ve beyaz leylekler elektrik akımına kapılarak can verdi" dedi.Nulas, bölgede gerekli önlemlerin alınmaması halinde benzer olayların yaşanacağı uyarısında bulundu.Binlerce flamingo ve diğer kuş türlerinin yaşadığı Messolongi kenti yakınlarındaki Turlida gölü çevresinde 13 Temmuz'da onlarca ölü flamingo bulunmuştu.Yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230508/bir-gun-degil-haftalarca-yasayan-pullu-kanatlar-ve-sazliklardan-havalanan-pembe-su-kuslari-1070772027.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, avrupa, flamingo, ölü, elektrik