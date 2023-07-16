https://sputniknews.com.tr/20230716/yunanistanda-onlarca-flamingonun-olumune-elektrik-kablolarinin-sebep-oldugu-ortaya-cikti-1073588844.html
Yunanistan'da onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı
Yunanistan'da onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı
Yunanistan’ın güneyindeki Messolongi kenti yakınlarında onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T17:09+0300
2023-07-16T17:09+0300
2023-07-16T17:09+0300
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yunanistan
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flamingo
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Kuş bilimci Nikolaos Nulas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Turlida Gölü çevresinde binlerce flamingonun yaşadığını belirterek, bunlardan onlarcasının elektrik dağıtım şirketi DEDDİE'ye ait kablolara takılarak elektrik akımına kapıldığını kaydetti.Kabloların yer altına alınması gerektiğini vurgulayan Nulas, "Bu hafta da pelikanlar ve beyaz leylekler elektrik akımına kapılarak can verdi" dedi.Nulas, bölgede gerekli önlemlerin alınmaması halinde benzer olayların yaşanacağı uyarısında bulundu.Binlerce flamingo ve diğer kuş türlerinin yaşadığı Messolongi kenti yakınlarındaki Turlida gölü çevresinde 13 Temmuz'da onlarca ölü flamingo bulunmuştu.Yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230508/bir-gun-degil-haftalarca-yasayan-pullu-kanatlar-ve-sazliklardan-havalanan-pembe-su-kuslari-1070772027.html
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yunanistan, avrupa, flamingo, ölü, elektrik
yunanistan, avrupa, flamingo, ölü, elektrik
Yunanistan'da onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı
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Yunanistan’ın güneyindeki Messolongi kenti yakınlarında onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı.
Kuş bilimci Nikolaos Nulas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Turlida Gölü çevresinde binlerce flamingonun yaşadığını belirterek, bunlardan onlarcasının elektrik dağıtım şirketi DEDDİE'ye ait kablolara takılarak elektrik akımına kapıldığını kaydetti.
Kabloların yer altına alınması gerektiğini vurgulayan Nulas, "Bu hafta da pelikanlar ve beyaz leylekler elektrik akımına kapılarak can verdi" dedi.
Nulas, bölgede gerekli önlemlerin alınmaması halinde benzer olayların yaşanacağı uyarısında bulundu.
Binlerce flamingo ve diğer kuş türlerinin yaşadığı Messolongi kenti yakınlarındaki Turlida gölü çevresinde 13 Temmuz'da onlarca ölü flamingo bulunmuştu.
Yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.