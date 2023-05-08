Bir gün değil haftalarca yaşayan 'pullu kanatlar' ve sazlıklardan havalanan 'pembe su kuşları'

© AAGöçmen kuşların Türkiye'deki önemli göç yollarından biri üzerinde bulunan Akgöl sazlıkları, başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Yazın sonuna kadar bölgede kalması beklenen flamingolar, gün batımındaki toplu uçuşlarıyla, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
1/6
© AA
Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli göç yollarından biri üzerinde bulunan Akgöl sazlıkları, başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Yazın sonuna kadar bölgede kalması beklenen flamingolar, gün batımındaki toplu uçuşlarıyla, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
© AAEreğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Tamer Gümüş, ilkbahar mevsimiyle Akgöl'ün hareketlendiğini anlattı. Alanda çok sayıda kuş türü yaşadığını belirten Gümüş, "Burası göçmen kuşlar için büyük öneme sahip bir sazlık alan. O yüzden başta flamingo olmak üzere çeşitli kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bizler de bazen gün doğumunda ve batımında kuşları fotoğraflamaya çalışıyor, doğanın bize sunduğu nimetlerden faydalanıyoruz. Burası kuş fotoğrafçılarının güzel çekim yapabilecekleri nadir bir bölge" ifadelerini kullandı. Yörede yaşayan Bülent Tatır ise "Burası bizim kuş cennetimiz. Buraya yaz kış değişik türde kuşlar geliyor. Gölümüz, baharda artan sular ve kuşlarla daha da güzelleşiyor" dedi.
2/6
© AA
Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Tamer Gümüş, ilkbahar mevsimiyle Akgöl'ün hareketlendiğini anlattı. Alanda çok sayıda kuş türü yaşadığını belirten Gümüş, "Burası göçmen kuşlar için büyük öneme sahip bir sazlık alan. O yüzden başta flamingo olmak üzere çeşitli kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bizler de bazen gün doğumunda ve batımında kuşları fotoğraflamaya çalışıyor, doğanın bize sunduğu nimetlerden faydalanıyoruz. Burası kuş fotoğrafçılarının güzel çekim yapabilecekleri nadir bir bölge" ifadelerini kullandı. Yörede yaşayan Bülent Tatır ise "Burası bizim kuş cennetimiz. Buraya yaz kış değişik türde kuşlar geliyor. Gölümüz, baharda artan sular ve kuşlarla daha da güzelleşiyor" dedi.
© AAFotoğrafçılardan Memduh Ekici, her mevsim gittikleri Akgöl'de değişik saatlerde fotoğraf çalışması yapmanın keyfini yaşadıklarını dile getirdi. Doğaseverlerden Ereğli Dağcılık ve Spor Kulübü üyelerinden Oğuz Özsarı da gruplarıyla her sene birkaç kez Akgöl'de doğa yürüyüşü yaptıklarına değinerek, "Her gittiğimizde doğa bizi farklı sürprizlerle karşılıyor. Burada kendimizi çok huzurlu ve mutlu hissediyoruz. Stresten uzaklaşıyoruz" ifadesini kullandı.
3/6
© AA
Fotoğrafçılardan Memduh Ekici, her mevsim gittikleri Akgöl'de değişik saatlerde fotoğraf çalışması yapmanın keyfini yaşadıklarını dile getirdi. Doğaseverlerden Ereğli Dağcılık ve Spor Kulübü üyelerinden Oğuz Özsarı da gruplarıyla her sene birkaç kez Akgöl'de doğa yürüyüşü yaptıklarına değinerek, "Her gittiğimizde doğa bizi farklı sürprizlerle karşılıyor. Burada kendimizi çok huzurlu ve mutlu hissediyoruz. Stresten uzaklaşıyoruz" ifadesini kullandı.
© AAÜzerindeki desenleri ve pulları nedeniyle ‘pullu kanatlar’ olarak anılan kelebeklere, halk tarafından bir günlük ömür biçilse de haftalarca yaşıyor.
4/6
© AA
Üzerindeki desenleri ve pulları nedeniyle ‘pullu kanatlar’ olarak anılan kelebeklere, halk tarafından bir günlük ömür biçilse de haftalarca yaşıyor.
© AADünyanın farklı noktalarında rengi, insana verdiği özgürlük ve heyecan hissiyle mucizevi bir canlı olarak görülen kelebekler, yumurta evresinden larvaya geçişi; uykuya daldığı pupa evresinden kelebeğe dönüşmesine kadar başlı başına hayret uyandıran bir döngü izliyor.
5/6
© AA
Dünyanın farklı noktalarında rengi, insana verdiği özgürlük ve heyecan hissiyle mucizevi bir canlı olarak görülen kelebekler, yumurta evresinden larvaya geçişi; uykuya daldığı pupa evresinden kelebeğe dönüşmesine kadar başlı başına hayret uyandıran bir döngü izliyor.
© AASelçuklu Belediyesi tarafından Konya’da kurulan Tropikal Kelebek Bahçesi, ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nemli bir alanda 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türüyle ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapılarını açıyor.
6/6
© AA
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’da kurulan Tropikal Kelebek Bahçesi, ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nemli bir alanda 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türüyle ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapılarını açıyor.