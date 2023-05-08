Bir gün değil haftalarca yaşayan 'pullu kanatlar' ve sazlıklardan havalanan 'pembe su kuşları'

© AA Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Tamer Gümüş, ilkbahar mevsimiyle Akgöl'ün hareketlendiğini anlattı. Alanda çok sayıda kuş türü yaşadığını belirten Gümüş, "Burası göçmen kuşlar için büyük öneme sahip bir sazlık alan. O yüzden başta flamingo olmak üzere çeşitli kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bizler de bazen gün doğumunda ve batımında kuşları fotoğraflamaya çalışıyor, doğanın bize sunduğu nimetlerden faydalanıyoruz. Burası kuş fotoğrafçılarının güzel çekim yapabilecekleri nadir bir bölge" ifadelerini kullandı. Yörede yaşayan Bülent Tatır ise "Burası bizim kuş cennetimiz. Buraya yaz kış değişik türde kuşlar geliyor. Gölümüz, baharda artan sular ve kuşlarla daha da güzelleşiyor" dedi.