Bir gün değil haftalarca yaşayan 'pullu kanatlar' ve sazlıklardan havalanan 'pembe su kuşları'

© AA Fotoğrafçılardan Memduh Ekici, her mevsim gittikleri Akgöl'de değişik saatlerde fotoğraf çalışması yapmanın keyfini yaşadıklarını dile getirdi. Doğaseverlerden Ereğli Dağcılık ve Spor Kulübü üyelerinden Oğuz Özsarı da gruplarıyla her sene birkaç kez Akgöl'de doğa yürüyüşü yaptıklarına değinerek, "Her gittiğimizde doğa bizi farklı sürprizlerle karşılıyor. Burada kendimizi çok huzurlu ve mutlu hissediyoruz. Stresten uzaklaşıyoruz" ifadesini kullandı.