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https://sputniknews.com.tr/20230716/yeni-sivrisinek-tehlikesi-tum-mahalleyi-etkileyecek-kadar-ureyebiliyor-1073589965.html
Yeni sivrisinek tehlikesi: 'Tüm mahalleyi etkileyecek kadar üreyebiliyor'
Yeni sivrisinek tehlikesi: 'Tüm mahalleyi etkileyecek kadar üreyebiliyor'
Asya Kaplan Sivrisineği, diğer sivrisineklerden farklı olarak gündüz daha fazla avlanmasına karşın, sabah erken ve akşam saatlerinde de avlanıyor. Uzmanlar... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T17:32+0300
2023-07-16T17:32+0300
yaşam
sivrisinek
asya kaplan sivrisineği
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Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de baskın hale gelen Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) özellikle Ege Bölgesi'ndeki kentlerde hayatı kabusa çeviriyor.“Küçücük bir su kovasında tüm mahalleyi etkileyecek kadar üreyebiliyor. Bu nedenle bireysel mücadele önem taşıyor” uyarısı yapan uzmanlara göre çeşitli virüs ve hastalıkları taşıyan bu türe karşı, ilaçlama yeterli gelmiyor, ilaçtan kaçabilen sinekler ilaca dirençli hale geliyor. Sözcü'nün haberine göre, Asya Kaplan Sivrisineği dirençli bir tür olduğundan bir kap suda bile yumurtluyor. Bu nedenle vatandaşların evlerinde, bahçelerinde su birikintileri bırakmaması öneriliyor. 'Dünyanın bir ucundan her yere yayılabilir'İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Kerem Girişken, iklim krizine bağlı olarak yağış rejimi değişikliği yaşandığını, pandemide virüsün kısa sürede dünyaya yayılması gibi, hızlanan lojistik ile birlikte sivri sineklerinde dünyanın bir ucundan her yere yayılabildiğine dikkat çekti. Bu yıl artan yağışların yağmuru seven türlerin artmasına neden olduğunu anlatan Girişken, “Tropikleşen iklim çok fazla sulak alan oluşturdu. Bu da sineklerin üremesi için uygun bir ortam. Geçen yıl kuraktı. Sulama birlikleri, DSİ su biriktirmek amacıyla sulama bentleri oluşturdu. O da çok yeni yeni sinek üreme alanları oluşturdu. Çünkü sinek durgun suda ürüyor. Ekiplerimiz 12 ay çalışıyor. Pek çok üreme alanında ilaçlama yapıyorlar. Ancak beklenmeyen yağışlar, ilaçlanan yerlerde olumsuz etkiye neden oluyor. İlacın etkisi beklenmeyen yağışla azalıyor, yok oluyor” dedi. 'Tahriş gücü çok fazla'Yeni bir sinek türü olan Asya Kaplan Sivrisineğinin artık Türkiye'de ve dünyada pek çok ülkede baskın tür haline geldiğini ifade eden Girişken, şunları söyledi: “Hem iç hem de dış mekanda kan emiyor. Sabah erken saatlerde ve akşamları avlanıyor. Diğer sineklerden farklı olarak gündüz daha fazla avlanıyor. Çok güçlü, dirayetli. Yumurtalarını sadece sulak alanlara değil, nemli çamurlara da bırakabiliyor. Tahriş gücü çok fazla. İnsanları ısırdığında kaşıntıya neden oluyor. Kaşındıkça bu durum artıyor ve insanlar hastaneye gidecek duruma gelebiliyor. Büyük etki yaratıyor. Bu sineğin bizim açımızdan en sıkıntılı yanı mesken yerlerinde, evlerin bahçelerinde üremesi. Plastik kaplar, saksı altları… O nedenle evlerin önlerinde, bahçelerde bulunan su kaplarında su bırakılmaması, kedi ve köpekler için sokaklara bırakılan kaplardaki suların da sık sık değiştirilmesi gerekiyor.”
https://sputniknews.com.tr/20230705/asya-kaplani-tehlikesi-gece-gunduz-saldiriyor-1073183453.html
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sivrisinek, asya kaplan sivrisineği
sivrisinek, asya kaplan sivrisineği

Yeni sivrisinek tehlikesi: 'Tüm mahalleyi etkileyecek kadar üreyebiliyor'

17:32 16.07.2023
© İHA / OLIVIER MORINsivrisinek
sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© İHA / OLIVIER MORIN
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Asya Kaplan Sivrisineği, diğer sivrisineklerden farklı olarak gündüz daha fazla avlanmasına karşın, sabah erken ve akşam saatlerinde de avlanıyor. Uzmanlar, “Küçücük bir su kovasında tüm mahalleyi etkileyecek kadar üreyebiliyor. Bu nedenle bireysel mücadele önem taşıyor” uyarısı yaptı.
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de baskın hale gelen Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) özellikle Ege Bölgesi'ndeki kentlerde hayatı kabusa çeviriyor.
“Küçücük bir su kovasında tüm mahalleyi etkileyecek kadar üreyebiliyor. Bu nedenle bireysel mücadele önem taşıyor” uyarısı yapan uzmanlara göre çeşitli virüs ve hastalıkları taşıyan bu türe karşı, ilaçlama yeterli gelmiyor, ilaçtan kaçabilen sinekler ilaca dirençli hale geliyor.
Sözcü'nün haberine göre, Asya Kaplan Sivrisineği dirençli bir tür olduğundan bir kap suda bile yumurtluyor. Bu nedenle vatandaşların evlerinde, bahçelerinde su birikintileri bırakmaması öneriliyor.

'Dünyanın bir ucundan her yere yayılabilir'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Kerem Girişken, iklim krizine bağlı olarak yağış rejimi değişikliği yaşandığını, pandemide virüsün kısa sürede dünyaya yayılması gibi, hızlanan lojistik ile birlikte sivri sineklerinde dünyanın bir ucundan her yere yayılabildiğine dikkat çekti. Bu yıl artan yağışların yağmuru seven türlerin artmasına neden olduğunu anlatan Girişken, “Tropikleşen iklim çok fazla sulak alan oluşturdu. Bu da sineklerin üremesi için uygun bir ortam. Geçen yıl kuraktı. Sulama birlikleri, DSİ su biriktirmek amacıyla sulama bentleri oluşturdu. O da çok yeni yeni sinek üreme alanları oluşturdu. Çünkü sinek durgun suda ürüyor. Ekiplerimiz 12 ay çalışıyor. Pek çok üreme alanında ilaçlama yapıyorlar. Ancak beklenmeyen yağışlar, ilaçlanan yerlerde olumsuz etkiye neden oluyor. İlacın etkisi beklenmeyen yağışla azalıyor, yok oluyor” dedi.

'Tahriş gücü çok fazla'

Yeni bir sinek türü olan Asya Kaplan Sivrisineğinin artık Türkiye'de ve dünyada pek çok ülkede baskın tür haline geldiğini ifade eden Girişken, şunları söyledi:
“Hem iç hem de dış mekanda kan emiyor. Sabah erken saatlerde ve akşamları avlanıyor. Diğer sineklerden farklı olarak gündüz daha fazla avlanıyor. Çok güçlü, dirayetli. Yumurtalarını sadece sulak alanlara değil, nemli çamurlara da bırakabiliyor. Tahriş gücü çok fazla. İnsanları ısırdığında kaşıntıya neden oluyor. Kaşındıkça bu durum artıyor ve insanlar hastaneye gidecek duruma gelebiliyor. Büyük etki yaratıyor. Bu sineğin bizim açımızdan en sıkıntılı yanı mesken yerlerinde, evlerin bahçelerinde üremesi. Plastik kaplar, saksı altları… O nedenle evlerin önlerinde, bahçelerde bulunan su kaplarında su bırakılmaması, kedi ve köpekler için sokaklara bırakılan kaplardaki suların da sık sık değiştirilmesi gerekiyor.”
Asya Kaplanı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
TÜRKİYE
'Asya Kaplanı' tehlikesi: 'Gece-gündüz saldırıyor'
5 Temmuz, 07:58
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