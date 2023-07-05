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https://sputniknews.com.tr/20230705/asya-kaplani-tehlikesi-gece-gunduz-saldiriyor-1073183453.html
'Asya Kaplanı' tehlikesi: 'Gece-gündüz saldırıyor'
'Asya Kaplanı' tehlikesi: 'Gece-gündüz saldırıyor'
İstanbul'da son günlerde sivrisineklerden kaynaklı kaşıntı ve yara şikayetiyle hastanelere başvurular arttı. ‘Asya Kaplanı’ ismi verilen saldırgan bir... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T07:58+0300
2023-07-05T08:02+0300
türkiye
sivrisinek
virüs
hastane
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İstanbul’da artan şikâyetler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilaçlama faaliyeti başlattı. Hürriyet'in haberine göre, bu yıl ilk kez kullanılacak olan yeni araç ve ilaçlama yöntemlerini tanıtan İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, ‘Asya Kaplan’ sivrisinekleriyle ilgili şunları söyledi:“Asya Kaplan saldırgan bir Sivrisinek türü. Bildiğimiz klasik sivrisineklerden farklı hareket ederler. Maalesef mücadele yöntemi de bildiğimiz diğer sivrisineklerden farklı. Sivrisinekler gece hareket ederler ve gece insanlardan kan emerler. Ama bu tür sivrisinekler hem gündüz hem gece hareket etme kabiliyetine sahip. Ciddi cilt lezyonlarına sebep oluyorlar.”Virüs bulaştırabiliyorAsya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) dünyadaki en istilacı türler arasında. Türkiye’de ilk kez 2011 yılında Edirne’de tespit edilmiş, 2015 yılında Artvin ve Trabzon illerinde yerleşik popülasyonları olduğu anlaşılmış. 2017 yılında ise ilk kez İstanbul’da görülmüş. Asya Kaplan, sarı humma ve Zika gibi virüsleri bulaştırma potansiyeline de sahip.
https://sputniknews.com.tr/20230704/istanbulda-sivrisinek-yaralari-nedeniyle-hastanelere-basvurular-artiyor-1073161266.html
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sivrisinek, virüs, hastane
sivrisinek, virüs, hastane

'Asya Kaplanı' tehlikesi: 'Gece-gündüz saldırıyor'

07:58 05.07.2023 (güncellendi: 08:02 05.07.2023)
© AAAsya Kaplanı
Asya Kaplanı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA
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İstanbul'da son günlerde sivrisineklerden kaynaklı kaşıntı ve yara şikayetiyle hastanelere başvurular arttı. ‘Asya Kaplanı’ ismi verilen saldırgan bir sivrisinek türü görülmeye başlandı.
İstanbul’da artan şikâyetler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilaçlama faaliyeti başlattı.
Hürriyet'in haberine göre, bu yıl ilk kez kullanılacak olan yeni araç ve ilaçlama yöntemlerini tanıtan İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, ‘Asya Kaplan’ sivrisinekleriyle ilgili şunları söyledi:
“Asya Kaplan saldırgan bir Sivrisinek türü. Bildiğimiz klasik sivrisineklerden farklı hareket ederler. Maalesef mücadele yöntemi de bildiğimiz diğer sivrisineklerden farklı. Sivrisinekler gece hareket ederler ve gece insanlardan kan emerler. Ama bu tür sivrisinekler hem gündüz hem gece hareket etme kabiliyetine sahip. Ciddi cilt lezyonlarına sebep oluyorlar.”

Virüs bulaştırabiliyor

Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) dünyadaki en istilacı türler arasında. Türkiye’de ilk kez 2011 yılında Edirne’de tespit edilmiş, 2015 yılında Artvin ve Trabzon illerinde yerleşik popülasyonları olduğu anlaşılmış. 2017 yılında ise ilk kez İstanbul’da görülmüş. Asya Kaplan, sarı humma ve Zika gibi virüsleri bulaştırma potansiyeline de sahip.
sivrisinek yaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
YAŞAM
İstanbul'da sivrisinek yaraları nedeniyle hastanelere başvurular artıyor
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