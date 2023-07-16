https://sputniknews.com.tr/20230716/yellen-ana-gorevlerimizden-biri-rusyanin-yaptirimlari-teget-gecmesiyle-mucadele-etmek-1073582941.html
Yellen: Ana görevlerimizden biri, Rusya’nın yaptırımları teğet geçmesiyle mücadele etmek
Yellen: Ana görevlerimizden biri, Rusya’nın yaptırımları teğet geçmesiyle mücadele etmek
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya’nın yaptırımları aşma girişimlerine karşı mücadelenin ABD yönetiminin bu yılki ana görevlerinden biri olduğunu belirtti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T12:42+0300
2023-07-16T12:42+0300
2023-07-16T12:42+0300
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janet yellen
abd
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Yellen, Hindistan’daki basın toplantısında, “Bu yılki ana görevlerimizden biri, Rusya’nın yaptırımlarımızı aşma girişimlerine karşı mücadele etmek. Koalisyonumuz, bu girişimleri durdurmak için son aylarda gösterdiğimiz çabaları hızlandırıyor” ifadesini kullandı.Bakan, ABD ve müttefiklerinin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatta ihtiyaç duyduğu “askeri teçhizat ve teknolojilere erişimini kısıtlamaya devam edeceğini" kaydetti.Ukrayna’ya desteği bu hafta ikiye katlamayı planladıklarını dile getiren Yellen, “Koalisyonumuzun Ukrayna’yı kayıtsız şartsız desteklediğini söylememe izin verin. ABD, ihtiyaç olduğu sürece Ukrayna’nın yanında olacak. Koalisyonumuz içindeki müttefik ve partnerlerin de bunu yapacağını biliyorum. Ukrayna’nın direnişi için bütçe desteği hayati öneme sahip” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230714/ab-suriyeye-deprem-nedeniyle-uygulanan-yaptirim-muafiyetini-uzatti-1073552205.html
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Yellen: Ana görevlerimizden biri, Rusya’nın yaptırımları teğet geçmesiyle mücadele etmek
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya’nın yaptırımları aşma girişimlerine karşı mücadelenin ABD yönetiminin bu yılki ana görevlerinden biri olduğunu belirtti.
Yellen, Hindistan’daki basın toplantısında, “Bu yılki ana görevlerimizden biri, Rusya’nın yaptırımlarımızı aşma girişimlerine karşı mücadele etmek. Koalisyonumuz, bu girişimleri durdurmak için son aylarda gösterdiğimiz çabaları hızlandırıyor” ifadesini kullandı.
Bakan, ABD ve müttefiklerinin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatta ihtiyaç duyduğu “askeri teçhizat ve teknolojilere erişimini kısıtlamaya devam edeceğini" kaydetti.
Ukrayna’ya desteği bu hafta ikiye katlamayı planladıklarını dile getiren Yellen, “Koalisyonumuzun Ukrayna’yı kayıtsız şartsız desteklediğini söylememe izin verin. ABD, ihtiyaç olduğu sürece Ukrayna’nın yanında olacak. Koalisyonumuz içindeki müttefik ve partnerlerin de bunu yapacağını biliyorum. Ukrayna’nın direnişi için bütçe desteği hayati öneme sahip” diye kaydetti.