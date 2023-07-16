https://sputniknews.com.tr/20230716/yellen-ana-gorevlerimizden-biri-rusyanin-yaptirimlari-teget-gecmesiyle-mucadele-etmek-1073582941.html

Yellen: Ana görevlerimizden biri, Rusya’nın yaptırımları teğet geçmesiyle mücadele etmek

Yellen: Ana görevlerimizden biri, Rusya’nın yaptırımları teğet geçmesiyle mücadele etmek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya’nın yaptırımları aşma girişimlerine karşı mücadelenin ABD yönetiminin bu yılki ana görevlerinden biri olduğunu belirtti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T12:42+0300

2023-07-16T12:42+0300

2023-07-16T12:42+0300

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abd

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Yellen, Hindistan’daki basın toplantısında, “Bu yılki ana görevlerimizden biri, Rusya’nın yaptırımlarımızı aşma girişimlerine karşı mücadele etmek. Koalisyonumuz, bu girişimleri durdurmak için son aylarda gösterdiğimiz çabaları hızlandırıyor” ifadesini kullandı.Bakan, ABD ve müttefiklerinin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatta ihtiyaç duyduğu “askeri teçhizat ve teknolojilere erişimini kısıtlamaya devam edeceğini" kaydetti.Ukrayna’ya desteği bu hafta ikiye katlamayı planladıklarını dile getiren Yellen, “Koalisyonumuzun Ukrayna’yı kayıtsız şartsız desteklediğini söylememe izin verin. ABD, ihtiyaç olduğu sürece Ukrayna’nın yanında olacak. Koalisyonumuz içindeki müttefik ve partnerlerin de bunu yapacağını biliyorum. Ukrayna’nın direnişi için bütçe desteği hayati öneme sahip” diye kaydetti.

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