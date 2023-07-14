https://sputniknews.com.tr/20230714/ab-suriyeye-deprem-nedeniyle-uygulanan-yaptirim-muafiyetini-uzatti-1073552205.html
AB, Suriye'ye deprem nedeniyle uygulanan yaptırım muafiyetini uzattı
AB, Suriye'ye deprem nedeniyle uygulanan yaptırım muafiyetini uzattı
Avrupa Birliği (AB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye'ye uygulanan yaptırımlardaki muafiyetlerin insani yardımların hızlıca ulaştırılması için... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T19:28+0300
2023-07-14T19:28+0300
2023-07-14T19:28+0300
suriye
dünya
ab
deprem
yaptırım
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AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, 23 Şubat 2023'te yaptırımların bir kısmı için 6 aylığına başlatılan muafiyetlerin 24 Şubat 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.Muafiyetlerin, yaptırım listesindeki bazı kişi ve kuruluşlara uygulanan "varlıkların dondurulması ve ekonomik kaynak ile fon sağlanmasına yönelik yasakları" içerdiği kaydedildi.Muafiyet getirilmesindeki amacın uluslararası yardım kuruluşlarının ve Suriye'de insani yardım faaliyetleri yürüten belirli kategorilerdeki aktörlerin operasyonlarını kolaylaştırma amacı taşıdığı vurgulandı.AB, 2011'den beri Suriye hükümeti ve onu destekleyenlere yaptırımlar uyguluyor.AB yönetimi, yaptırımların gıda, ilaç veya tıbbi malzeme ihracatını kapsamadığını belirtiyor.
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suriye, ab, deprem, yaptırım
suriye, ab, deprem, yaptırım
AB, Suriye'ye deprem nedeniyle uygulanan yaptırım muafiyetini uzattı
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Avrupa Birliği (AB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye'ye uygulanan yaptırımlardaki muafiyetlerin insani yardımların hızlıca ulaştırılması için 6 ay uzatıldığını bildirdi.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, 23 Şubat 2023'te yaptırımların bir kısmı için 6 aylığına başlatılan muafiyetlerin 24 Şubat 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Muafiyetlerin, yaptırım listesindeki bazı kişi ve kuruluşlara uygulanan "varlıkların dondurulması ve ekonomik kaynak ile fon sağlanmasına yönelik yasakları" içerdiği kaydedildi.
Muafiyet getirilmesindeki amacın uluslararası yardım kuruluşlarının ve Suriye'de insani yardım faaliyetleri yürüten belirli kategorilerdeki aktörlerin operasyonlarını kolaylaştırma amacı taşıdığı vurgulandı.
AB, 2011'den beri Suriye hükümeti ve onu destekleyenlere yaptırımlar uyguluyor.
AB yönetimi, yaptırımların gıda, ilaç veya tıbbi malzeme ihracatını kapsamadığını belirtiyor.