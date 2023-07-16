https://sputniknews.com.tr/20230716/teskten-zincir-marketlerin-otomatla-724-satis-yapmasina-tepki-1073590647.html

TESK'ten zincir marketlerin otomatla 7/24 satış yapmasına tepki

TESK'ten zincir marketlerin otomatla 7/24 satış yapmasına tepki

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız saat 22.00'de dükkan kapatırken bazı zincir marketlerin... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T17:59+0300

2023-07-16T17:59+0300

2023-07-16T18:04+0300

tesk

türkiye

bendevi palandöken

zincir

market

satış

tepki

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf saat 22.00'de dükkanını kapatırken zincir marketlerin otomatlar ile 7 gün 24 saat satış yapmasının haksız rekabete yol açtığını bildirdi.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, zincir marketlerin ülke genelinde on binlerce mağaza açmasının yanında otomatlarla da 7 gün 24 saat satış yapmasının 'ahlaki olmadığını' belirtti.Uygulamanın küçük esnafı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu savunan Palandöken, şunları kaydetti:ÖTV zammı değerlendirmesiAkaryakıttaki ÖTV zammını değerlendiren Palandöken, "ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti. Bu ÖTV zammının altından esnafımızın kalkması çok zor. Vatandaş da bu zamların karşısında oldukça zor duruma düşer" dedi.Palandöken, şunları kaydetti:"Akaryakıt fiyatlarında yapılan ÖTV artışıyla birlikte artık ticari akaryakıt şart oldu. Bu fiyatlarla esnafımız artık marşa basamaz duruma gelir. Çünkü bu fiyatlar otomatik olarak tüm ürünlere yansıyacaktır. Bu da vatandaşımızın alım gücünü düşürerek enflasyonu artıracaktır.Esnafımız artık marşa basamaz. A’dan Z’ye tüm ürünlere zam artık kaçınılmaz. Çünkü bu yıl bu akaryakıt öncesinde MTV’yi de vatandaşlar ikinci kez ödeyecek. Bunların altından kalkılmaz. Tarladan sofraya her ürün artık yeniden zamlı olacak."

https://sputniknews.com.tr/20230703/teskten-yapilandirma-suresinin-uzatilmasi-talebi-1073102468.html

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tesk, bendevi palandöken, zincir, market, satış, tepki