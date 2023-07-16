https://sputniknews.com.tr/20230716/teskten-zincir-marketlerin-otomatla-724-satis-yapmasina-tepki-1073590647.html
TESK'ten zincir marketlerin otomatla 7/24 satış yapmasına tepki
TESK'ten zincir marketlerin otomatla 7/24 satış yapmasına tepki
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız saat 22.00'de dükkan kapatırken bazı zincir marketlerin... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T17:59+0300
2023-07-16T17:59+0300
2023-07-16T18:04+0300
tesk
türkiye
bendevi palandöken
zincir
market
satış
tepki
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf saat 22.00'de dükkanını kapatırken zincir marketlerin otomatlar ile 7 gün 24 saat satış yapmasının haksız rekabete yol açtığını bildirdi.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, zincir marketlerin ülke genelinde on binlerce mağaza açmasının yanında otomatlarla da 7 gün 24 saat satış yapmasının 'ahlaki olmadığını' belirtti.Uygulamanın küçük esnafı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu savunan Palandöken, şunları kaydetti:ÖTV zammı değerlendirmesiAkaryakıttaki ÖTV zammını değerlendiren Palandöken, "ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti. Bu ÖTV zammının altından esnafımızın kalkması çok zor. Vatandaş da bu zamların karşısında oldukça zor duruma düşer" dedi.Palandöken, şunları kaydetti:"Akaryakıt fiyatlarında yapılan ÖTV artışıyla birlikte artık ticari akaryakıt şart oldu. Bu fiyatlarla esnafımız artık marşa basamaz duruma gelir. Çünkü bu fiyatlar otomatik olarak tüm ürünlere yansıyacaktır. Bu da vatandaşımızın alım gücünü düşürerek enflasyonu artıracaktır.Esnafımız artık marşa basamaz. A’dan Z’ye tüm ürünlere zam artık kaçınılmaz. Çünkü bu yıl bu akaryakıt öncesinde MTV’yi de vatandaşlar ikinci kez ödeyecek. Bunların altından kalkılmaz. Tarladan sofraya her ürün artık yeniden zamlı olacak."
https://sputniknews.com.tr/20230703/teskten-yapilandirma-suresinin-uzatilmasi-talebi-1073102468.html
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tesk, bendevi palandöken, zincir, market, satış, tepki
tesk, bendevi palandöken, zincir, market, satış, tepki
TESK'ten zincir marketlerin otomatla 7/24 satış yapmasına tepki
17:59 16.07.2023 (güncellendi: 18:04 16.07.2023) Abone ol
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız saat 22.00'de dükkan kapatırken bazı zincir marketlerin otomatlarla 7/24 satış yapması piyasada çok büyük bir haksız rekabet oluşturuyor" dedi.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf saat 22.00'de dükkanını kapatırken zincir marketlerin otomatlar ile 7 gün 24 saat satış yapmasının haksız rekabete yol açtığını bildirdi.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, zincir marketlerin ülke genelinde on binlerce mağaza açmasının yanında otomatlarla da 7 gün 24 saat satış yapmasının 'ahlaki olmadığını' belirtti.
Uygulamanın küçük esnafı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu savunan Palandöken, şunları kaydetti:
"Esnafımız saat 22.00'de dükkan kapatırken bazı zincir marketlerin otomatlarla 7/24 satış yapması piyasada çok büyük bir haksız rekabet oluşturuyor. Esnafımız dükkanın önüne fazladan bir kasa koyduğunda bile kolluk kuvvetleri tarafından ceza verilirken zincir marketlerin her türlü emtiayı otomata koyması adil değil. Anayasa'nın 173. maddesinde de belirtildiği gibi esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alınmalıdır. Bunun için de yıllardır kangren haline gelen Perakende Yasası düzenlenerek zaman kaybedilmeden bu kuralsızlığın önüne geçilmelidir. Esnaf ve sanatkarımızın ışığını söndüren bu mağduriyet acilen giderilmelidir."
ÖTV zammı değerlendirmesi
Akaryakıttaki ÖTV zammını değerlendiren Palandöken, "ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti. Bu ÖTV zammının altından esnafımızın kalkması çok zor. Vatandaş da bu zamların karşısında oldukça zor duruma düşer" dedi.
Palandöken, şunları kaydetti:
"Akaryakıt fiyatlarında yapılan ÖTV artışıyla birlikte artık ticari akaryakıt şart oldu. Bu fiyatlarla esnafımız artık marşa basamaz duruma gelir. Çünkü bu fiyatlar otomatik olarak tüm ürünlere yansıyacaktır. Bu da vatandaşımızın alım gücünü düşürerek enflasyonu artıracaktır.
Esnafımız artık marşa basamaz. A’dan Z’ye tüm ürünlere zam artık kaçınılmaz. Çünkü bu yıl bu akaryakıt öncesinde MTV’yi de vatandaşlar ikinci kez ödeyecek. Bunların altından kalkılmaz. Tarladan sofraya her ürün artık yeniden zamlı olacak."