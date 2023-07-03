https://sputniknews.com.tr/20230703/teskten-yapilandirma-suresinin-uzatilmasi-talebi-1073102468.html

TESK'ten yapılandırma süresinin uzatılması talebi

TESK'ten yapılandırma süresinin uzatılması talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamuya olan borçların yapılandırma süresinin en az 3 ay uzatılmasını... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T11:25+0300

2023-07-03T11:25+0300

2023-07-03T11:25+0300

ekonomi

borç

borç yapılandırma

yapılandırma

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

ekonomi

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Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), motorlu taşıtlar vergisi (MTV), özel tüketim vergisi (ÖTV), idari para cezaları, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan kamuya olan borçların yapılandırması için başvuruların bugün sona ereceğini anımsattı.Vergi borcu yapılandırma süresinin hasat dönemi bitinceye kadar en az 3 ay süre uzatılmasını isteyen Palandöken, piyasada nakit akışının daha hızlı olacağından ödemelerin kolaylaşacağını kaydetti.Palandöken, "Hem vatandaş ve esnaf borç yükünden kurtulur hem de devletimizin vergi gelirinde artış olur." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230703/vergi-borcu-yapilandirma-icin-son-gun-hangi-borclari-kapsiyor-1073100371.html

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borç, borç yapılandırma, yapılandırma, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, ekonomi