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TESK'ten yapılandırma süresinin uzatılması talebi
TESK'ten yapılandırma süresinin uzatılması talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamuya olan borçların yapılandırma süresinin en az 3 ay uzatılmasını... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T11:25+0300
2023-07-03T11:25+0300
ekonomi
borç
borç yapılandırma
yapılandırma
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
bendevi palandöken
ekonomi
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Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), motorlu taşıtlar vergisi (MTV), özel tüketim vergisi (ÖTV), idari para cezaları, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan kamuya olan borçların yapılandırması için başvuruların bugün sona ereceğini anımsattı.Vergi borcu yapılandırma süresinin hasat dönemi bitinceye kadar en az 3 ay süre uzatılmasını isteyen Palandöken, piyasada nakit akışının daha hızlı olacağından ödemelerin kolaylaşacağını kaydetti.Palandöken, "Hem vatandaş ve esnaf borç yükünden kurtulur hem de devletimizin vergi gelirinde artış olur." ifadesini kullandı.
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borç, borç yapılandırma, yapılandırma, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, ekonomi
borç, borç yapılandırma, yapılandırma, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, ekonomi

TESK'ten yapılandırma süresinin uzatılması talebi

11:25 03.07.2023
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamuya olan borçların yapılandırma süresinin en az 3 ay uzatılmasını talep etti.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), motorlu taşıtlar vergisi (MTV), özel tüketim vergisi (ÖTV), idari para cezaları, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan kamuya olan borçların yapılandırması için başvuruların bugün sona ereceğini anımsattı.
Vergi borcu yapılandırma süresinin hasat dönemi bitinceye kadar en az 3 ay süre uzatılmasını isteyen Palandöken, piyasada nakit akışının daha hızlı olacağından ödemelerin kolaylaşacağını kaydetti.
Palandöken, "Hem vatandaş ve esnaf borç yükünden kurtulur hem de devletimizin vergi gelirinde artış olur." ifadesini kullandı.
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EKONOMİ
Vergi borcu yapılandırma için son gün: Hangi borçları kapsıyor?
10:27
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