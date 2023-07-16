https://sputniknews.com.tr/20230716/tekneden-dusen-orhan-gencebayin-saglik-durumuyla-ilgili-esinden-aciklama-1073585602.html
Tekneden düşen Orhan Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama
Tekneden düşen Orhan Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama
Tekneden düşen ve hastaneye kaldırılan sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin eşi Sevim Emre Gencebay açıklamalarda bulundu. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T14:34+0300
2023-07-16T14:34+0300
2023-07-16T14:34+0300
yaşam
orhan gencebay
kaza
tekne
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Anadolu Yakası'nda bir mekanda eşi Sevim Emre'yle yemek yiyen sanatçı Orhan Gencebay, evine yakın bir iskelede tekneden inmek isterken beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Gencebay, "Çok şükür iyiyim. Önemli bir kazaydı, Allah korudu beni" diye konuştu.CNN TÜRK canlı yayınına konuk olan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Emre, "Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Diret betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başı çarpabilirdi. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/orhan-gencebay-hayatini-kaybetti-haberlerine-yalanlama-1071195885.html
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orhan gencebay, kaza, tekne
orhan gencebay, kaza, tekne
Tekneden düşen Orhan Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama
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Tekneden düşen ve hastaneye kaldırılan sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin eşi Sevim Emre Gencebay açıklamalarda bulundu.
Anadolu Yakası'nda bir mekanda eşi Sevim Emre'yle yemek yiyen sanatçı Orhan Gencebay, evine yakın bir iskelede tekneden inmek isterken beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Gencebay, "Çok şükür iyiyim. Önemli bir kazaydı, Allah korudu beni" diye konuştu.
CNN TÜRK canlı yayınına konuk olan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Emre, "Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Diret betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başı çarpabilirdi. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar" dedi.