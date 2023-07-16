https://sputniknews.com.tr/20230716/tekneden-dusen-orhan-gencebayin-saglik-durumuyla-ilgili-esinden-aciklama-1073585602.html

Tekneden düşen Orhan Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama

Tekneden düşen Orhan Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama

Tekneden düşen ve hastaneye kaldırılan sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin eşi Sevim Emre Gencebay açıklamalarda bulundu. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T14:34+0300

2023-07-16T14:34+0300

2023-07-16T14:34+0300

yaşam

orhan gencebay

kaza

tekne

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Anadolu Yakası'nda bir mekanda eşi Sevim Emre'yle yemek yiyen sanatçı Orhan Gencebay, evine yakın bir iskelede tekneden inmek isterken beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Gencebay, "Çok şükür iyiyim. Önemli bir kazaydı, Allah korudu beni" diye konuştu.CNN TÜRK canlı yayınına konuk olan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Emre, "Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Diret betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başı çarpabilirdi. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230517/orhan-gencebay-hayatini-kaybetti-haberlerine-yalanlama-1071195885.html

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orhan gencebay, kaza, tekne