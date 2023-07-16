https://sputniknews.com.tr/20230716/taksimetre-acmayan-taksici-musteriyle-pazarliga-oturdu-1073585500.html

Taksimetre açmayan taksici müşteriyle pazarlığa oturdu: 300 liralık yola bin TL istedi

Taksimetre açmayan taksici müşteriyle pazarlığa oturdu: 300 liralık yola bin TL istedi

İstanbul'da taksiye binen 5 kişi, taksicinin "Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, pazarlık yapalım" teklifiyle karşılaştı. Taksici 300 liralık yola bin TL isterken... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T14:29+0300

2023-07-16T14:29+0300

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türkiye

istanbul

taksi

taksimetre

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Olay, dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksicinin sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp taksisine aldı. Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, bin TL tutar” diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı. Duydukları karşısında şok olan vatandaşlar, taksici ile tartışmaya başladı. En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi. Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar taksiciye, “Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL’ye karşıya geçerim” diye cevap verdi.Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL'ye gidecekleri yere gitti. Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230716/dogalgazda-otv-tutari-artirildi-1073584357.html

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