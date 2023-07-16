https://sputniknews.com.tr/20230716/taksimetre-acmayan-taksici-musteriyle-pazarliga-oturdu-1073585500.html
Taksimetre açmayan taksici müşteriyle pazarlığa oturdu: 300 liralık yola bin TL istedi
Taksimetre açmayan taksici müşteriyle pazarlığa oturdu: 300 liralık yola bin TL istedi
İstanbul'da taksiye binen 5 kişi, taksicinin "Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, pazarlık yapalım" teklifiyle karşılaştı. Taksici 300 liralık yola bin TL isterken... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T14:29+0300
2023-07-16T14:29+0300
2023-07-16T14:42+0300
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taksi
taksimetre
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Olay, dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksicinin sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp taksisine aldı. Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, bin TL tutar” diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı. Duydukları karşısında şok olan vatandaşlar, taksici ile tartışmaya başladı. En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi. Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar taksiciye, “Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL’ye karşıya geçerim” diye cevap verdi.Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL'ye gidecekleri yere gitti. Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230716/dogalgazda-otv-tutari-artirildi-1073584357.html
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istanbul, taksi, taksimetre
istanbul, taksi, taksimetre
Taksimetre açmayan taksici müşteriyle pazarlığa oturdu: 300 liralık yola bin TL istedi
14:29 16.07.2023 (güncellendi: 14:42 16.07.2023) Abone ol
İstanbul'da taksiye binen 5 kişi, taksicinin "Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, pazarlık yapalım" teklifiyle karşılaştı. Taksici 300 liralık yola bin TL isterken, yaşanan tartışma müşterinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL'ye gidecekleri yere gitti.
Olay, dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksicinin sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp taksisine aldı.
Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, bin TL tutar” diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı. Duydukları karşısında şok olan vatandaşlar, taksici ile tartışmaya başladı. En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi. Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar taksiciye, “Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL’ye karşıya geçerim” diye cevap verdi.
Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL'ye gidecekleri yere gitti. Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.