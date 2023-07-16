https://sputniknews.com.tr/20230716/dogalgazda-otv-tutari-artirildi-1073584357.html

Doğalgazda ÖTV tutarı artırıldı

Doğalgazda ÖTV tutarı artırıldı

Doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T13:18+0300

2023-07-16T13:18+0300

2023-07-16T13:18+0300

ekonomi

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064039209_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3f7f10d6cccaa7fdbeec83ec16383a7f.jpg

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230716/akaryakitta-otv-zammi-benzin-ve-motorinde-guncel-fiyatlar-1073581605.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ötv, özel tüketim vergisi (ötv), doğalgaz