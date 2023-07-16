https://sputniknews.com.tr/20230716/dogalgazda-otv-tutari-artirildi-1073584357.html
Doğalgazda ÖTV tutarı artırıldı
Doğalgazda ÖTV tutarı artırıldı
Doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T13:18+0300
2023-07-16T13:18+0300
2023-07-16T13:18+0300
ekonomi
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064039209_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3f7f10d6cccaa7fdbeec83ec16383a7f.jpg
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230716/akaryakitta-otv-zammi-benzin-ve-motorinde-guncel-fiyatlar-1073581605.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064039209_91:0:739:486_1920x0_80_0_0_ee7634491a85b2108c641ecf8b32f4ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), doğalgaz
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), doğalgaz
Doğalgazda ÖTV tutarı artırıldı
Abone ol
Doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.
Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.