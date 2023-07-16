https://sputniknews.com.tr/20230716/akaryakitta-otv-zammi-benzin-ve-motorinde-guncel-fiyatlar-1073581605.html

Akaryakıtta ÖTV zammı: Benzin ve motorinde güncel fiyatlar

Akaryakıtta ÖTV zammı: Benzin ve motorinde güncel fiyatlar

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T11:51+0300

2023-07-16T11:51+0300

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motorin

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Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı.Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7.5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7.8899 lira olacak.Motorinin litresi üzerinden 7.0559 lira, LPG üzerinden de 5.7780 lira ÖTV alınacak.ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere (bugün) 5 lira fiyat artışı meydana geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar oldu?İstanbul'da akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33.97 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32.26 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13.98 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.01 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32.36 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13.56 TLAnkara'da akaryakıt fiyatlarıAnkara'da benzin litre fiyatı: 34.53 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 32.87 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 13.99 TLİzmir'de akaryakıt fiyatlarıİzmir'de benzin litre fiyatı: 34.54 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 32.93 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 13.99 TL

https://sputniknews.com.tr/20230716/akaryakitta-otv-tutari-artti-1073577816.html

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