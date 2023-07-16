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https://sputniknews.com.tr/20230716/akaryakitta-otv-zammi-benzin-ve-motorinde-guncel-fiyatlar-1073581605.html
Akaryakıtta ÖTV zammı: Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Akaryakıtta ÖTV zammı: Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T11:51+0300
2023-07-16T11:53+0300
ekonomi
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
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Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı.Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7.5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7.8899 lira olacak.Motorinin litresi üzerinden 7.0559 lira, LPG üzerinden de 5.7780 lira ÖTV alınacak.ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere (bugün) 5 lira fiyat artışı meydana geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar oldu?İstanbul'da akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33.97 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32.26 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13.98 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.01 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32.36 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13.56 TLAnkara'da akaryakıt fiyatlarıAnkara'da benzin litre fiyatı: 34.53 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 32.87 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 13.99 TLİzmir'de akaryakıt fiyatlarıİzmir'de benzin litre fiyatı: 34.54 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 32.93 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 13.99 TL
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Akaryakıtta ÖTV zammı: Benzin ve motorinde güncel fiyatlar

11:51 16.07.2023 (güncellendi: 11:53 16.07.2023)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© AA
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Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artış yaşandı. Zam pompa fiyatlarına yansırken güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı.
Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7.5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7.8899 lira olacak.
Motorinin litresi üzerinden 7.0559 lira, LPG üzerinden de 5.7780 lira ÖTV alınacak.
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere (bugün) 5 lira fiyat artışı meydana geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar oldu?

İstanbul'da akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33.97 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32.26 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13.98 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.01 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32.36 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13.56 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.53 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 32.87 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 13.99 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.54 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 32.93 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 13.99 TL
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
EKONOMİ
Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı
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