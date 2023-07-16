https://sputniknews.com.tr/20230716/akaryakitta-otv-tutari-artti-1073577816.html
Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı
Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarı arttı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T00:18+0300
2023-07-16T00:18+0300
2023-07-16T00:21+0300
ekonomi
ötv
resmi gazete
akaryakıt
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Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi.Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7.52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7.99 lira olacak.Motorinin litresi üzerinden 7.05 lira, LPG otogazda da 5.77 lira ÖTV alınacak.Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2.05 TL ÖTV alınıyordu. Bu artışların pompa satış fiyatına yansımasının KDV'si ile birlikte 6 lira olması bekleniyor.
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ötv, resmi gazete, akaryakıt
ötv, resmi gazete, akaryakıt
Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı
00:18 16.07.2023 (güncellendi: 00:21 16.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarı arttı.
Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi.
Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7.52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7.99 lira olacak.
Motorinin litresi üzerinden 7.05 lira, LPG otogazda da 5.77 lira ÖTV alınacak.
Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2.05 TL ÖTV alınıyordu. Bu artışların pompa satış fiyatına yansımasının KDV'si ile birlikte 6 lira olması bekleniyor.