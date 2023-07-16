https://sputniknews.com.tr/20230716/akaryakitta-otv-tutari-artti-1073577816.html

Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı

Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarı arttı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

ötv

resmi gazete

akaryakıt

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Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi.Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7.52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7.99 lira olacak.Motorinin litresi üzerinden 7.05 lira, LPG otogazda da 5.77 lira ÖTV alınacak.Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2.05 TL ÖTV alınıyordu. Bu artışların pompa satış fiyatına yansımasının KDV'si ile birlikte 6 lira olması bekleniyor.

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ötv, resmi gazete, akaryakıt